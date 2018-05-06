美前官員：美陸貿易是場持久戰　台灣缺少迫切感

王曉岷曾任美國駐北京公使、美國在台協會台北辦事處副處長，嫻熟兩岸事務(江靜玲攝）

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川普政府派遣的高層經貿談判代表團已自北京返回並於5日向川普總統進行了簡報。美國國務院「亞太經濟合作會議」（APEC）前資深官員王曉岷表示，這場美陸貿易戰將是一場持久戰，台灣在貿易和投資上應更加多樣化，主動加強與美國的貿易關係，並增加迫切感吸引外國投資。

川普政府經貿代表團此次赴中國大陸談判，未能見到被認為是談判操盤手的王岐山或中國國家主席習近平，美國輿論分析，可視為大陸方面對這次談判「不快」的訊息之一。

王曉岷指出，美國的目標與中國大陸政策不同，雙方雖都想避免貿易戰，但不確定陸方可在短期內讓美國滿意，這場貿易戰不會是短期的，可能數年持久戰。他預測，美方在5月中旬就「301」條款已公布的1300多項產品裁清單公聽會後，川普政府將會落實第一波對陸500億美元的懲罰性關稅。

從目前情勢判斷，美陸貿易戰可能會先升溫，然後再繼續談。王曉岷說，區城內每個依賴國際貿易，與美國和大陸有往來者都會受到衝擊，台灣也不例外─全球貿易放緩將影響以出口為大宗的台灣，台灣與大陸貿易關係緊密更會受到牽動。

王曉岷認為，長期解決之道是台灣經貿應更多樣化，若出口大陸轉運美國是影響之一，台灣就應採取主動的方法加強與美國的關係。

對於台灣一直希望與美國洽簽雙邊自由貿易協定(FTA)，王曉岷指出，除非台灣主動積極，不太可能與美國談判重大貿易協定，而美豬、美牛則已成為「卡住」美台開啟談判的「象徵」。

經貿之外，王曉岷特別點出投資，指出台灣在投資上需要更開放，儘管台灣仍擁有高競爭力，但外國投資卻已呈現平緩，甚至下滑。王曉岷認為，相較自覺什麼都沒有全力開放外國投資的新加坡，台灣迫切感不足，總覺依然有恃無恐，台灣朝野對此必須有所警覺。

(中時 )

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