中市府續爭取INGO中心 立院遷建台中、舊山線復駛

2018年05月06日 13:33 中時 陳世宗

水與環境部分獲中央核定計畫總經費37億元，額度為全國最高，以奠定台中市未來城市水治理基礎。（陳世宗翻攝）

台中市為縮小城鄉差距，爭取中央資源挹注，市長林佳龍上任後成立「中央計畫型補助款推動小組」，目前已爭取包括成功追分雙軌化、大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸彰化4案已納入前瞻計畫「軌道建設」中等；市府將持續向中央爭取舊山線復駛、成立INGO中心、立院遷建台中等。

研考會表示，行政院以中部區域治理為整體考量，率先將「台鐵成功追分段雙軌化計畫」、「大台中地區山海線計畫第一階段(大甲-追分、大慶-烏日)暨第二階段彩虹線系統型式選擇評估」、「台中捷運藍線」及「台中捷運綠線延伸彰化」納入軌道建設計畫，計畫總經費共1927億9900萬元，中央補助731億7000萬元，核定計畫數為全國之冠。

研考會指出，除軌道建設外，市府也爭取到「水環境建設」、「城鄉建設」、「因應少子化友善育兒空間建設」及「數位建設」第一期特別預算共89 億1719 萬元中央補助款。

「水環境建設」上，水利局分別在水與環境、水與安全、水與發展上向中央爭取補助，截至今年3月底共獲中央核定55億4550萬元（中央補助款41億5360萬元、地方配合款13億9,190萬元）；其中，水與環境部分更獲中央核定計畫總經費37億元，額度為全國最高，以奠定台中市未來城市水治理基礎。

台中市「城鄉建設」方面，目前共獲中央補助23億9392萬元，其中在改善 停車問題上，已獲中央核定1,000萬元「台中市停車供需調查及整體規劃案」，並持續爭取「台中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心」、「鐵路高架化橋下多目標使用停車場新建工程」、「大里益民國小地下停車場新建工程」等8項計畫；在提升道路品質上，也獲中央核定經費11億5,001萬元，將持續推動路平及人行無障礙空間，提升全市道路品質。

研考會表示，市府自104年起率先推動「托育一條龍」政策，創造受惠幼兒增加、家長負擔減輕、托育市場成長三贏，中央參考台中經驗推出「少子化友善育兒空間建設」，台中市也獲中央核定4億6,820萬元，以逐步達成「一區一親子館」目標，降低少子化危機。

台中市為擴大中台灣生活圈，持續向中央爭取資源挹注台中重大建設；包括市府交通局規劃全線15.9公里，橫跨苗栗與台中，工程經費18億2,300萬元的「舊山線復駛計畫」，積極爭取中央支持並核定，以創造后里觀光產值。

林佳龍自上任以來，即規劃在霧峰光復新村成立國際非政府組織中心，吸引INGO來台駐點，蔡英文總統也公開支持，將由外交部與市府共同提案，爭取行政院核列107年度國家中長期建設經費。

考量國土安全與區域均衡發展！林佳龍主張「首都減壓、國會先行」，規劃以成功嶺、高鐵台中站細部計畫區、烏日兵工整備中心等3處選址，將隨時配合立法院修改都市計畫，為立法院遷建台中做最完善準備。

(中時 )