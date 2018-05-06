串連歷史景點 羅東委外活化校長宿舍

2018年05月06日 13:56 中時 李忠一

羅東鎮公所將校長宿舍委外管理，「校長宿舍‧老房子咖啡」今天開幕。（李忠一攝）

「校長宿舍‧老房子咖啡」是由退休校長張振源擔任經理，業者盼能讓老建築成為串聯羅東歷史景點、文化的重要據點。（李忠一攝）

羅東鎮成功國小校長宿舍興建至今已有80年歷史，羅東鎮公所委外管理後，「校長宿舍‧老房子咖啡」今天（6日）開幕，擔任經理的張振源是不折不扣的退休校長，他說，希望校長宿舍能跟上宜蘭文學館的腳步，成為串聯羅東歷史景點、文化的重要據點。

成功國小校長宿舍約在1937年間興建完成，宿舍空間原為木造1層樓雙拼式建築，採兩坡切妻式的瓦頂，2003年登錄為宜蘭縣歷史建築，2008年重建為現貌。

從五結國中退休的校長張振源，受業者之託撰寫委外管理的企畫案，業者得標後對張振源說「既然這裡是校長宿舍，你又是退休校長，你來幫忙管理經營看看。」張振源遂從退休校長搖身一變成為店經理。

校長宿舍是歷史建築，烹煮不能使用明火，也不能更動隔間，雖然使用上受到限制，但張振源認為，最好的做法就是維持校長宿舍的原貌、保留歷史建築的檜木味道。

他說，校長宿舍是教育單位，希望它能成為文化、教育、啟發人心的療癒場所，會無償提供給宜蘭縣學生團體表演，校長宿舍會形塑「藝文扎根，產業再造」的觀光形象，盼能藉由它的活化，彰顯老建築教育、藝術、文化的內涵。

(中時 )