奇美千名醫護化身天使 陪伴病友路跑

2018年05月06日 13:33 中時 曹婷婷

全台僅6人獲得慈月基金會南丁格爾績優奉獻獎，奇美高階護理師唐心如(左)也是得獎人之一。(曹婷婷攝)

奇美醫療體系50周年院慶，今年首度連結護師節走進奇美博物館盛大舉辦路跑，6日由院長邱仲慶率領3院區1000名醫護人員，裝上天使翅膀陪伴200名罕病、癌症病友展開愛心路跑，象徵這群白衣天使守護病友讓愛起飛，並將路跑所得17萬餘元捐助貧困病患就醫基金，現場吸引超過2000人共襄盛舉。

邱仲慶表示，奇美醫院從前身逢甲醫院到現今的奇美醫學中心，走過半世紀，也從原本僅有66張病床，擴展至今日3個院區共2450床、醫護人員多達6000名的規模，成為南部醫療重鎮。

值得一提的是，全台僅6人獲得慈月基金會南丁格爾績優奉獻獎，奇美高階護理師唐心如也是得獎人之一。從事護理工作以來，一直待在加護病房的她，飽嘗生命苦樂，儘管工作節奏緊湊，也利用時間進修，目前仍在成大攻讀博士。

她說，加護病房是最直接面對生死關頭的場域，10幾年下來，最難克服的病患個人去留意願和家人不捨情緒的拔河，「尊重我的選擇，也是一種愛」，最常遇到的是病人不想再承受身軀苦痛，雖想離開又怕家人傷心而「再撐一段時間」。

奇美醫學中心護理部總監陳綉琴指出，醫護工作面對人的出生到死亡，表現自身專業，而生命的不斷延續既是科學也是藝術，藉此也鼓勵病友走向戶外、走向陽光，在藝術的氛圍中傳遞讓愛起飛。

現場也舉辦健康促進相關活動，包括一日護師-小小護理師兒童體驗教育與闖關活動、用愛塗鴉/留下你感謝的話，由奇美醫護人員捐贈的二手物資供弱勢團體及民眾領取、器官勸募讓愛延續等公益園遊會，同時無償提供攤位讓弱勢公益機構義賣增加收入，包括鴻佳啟能庇護中心、天主教蘆葦啟智中心、天主教德蘭啟智中心、天主教伯利恆文教基金會、天主教瑞復益智中心、天主教美善社會福利基金會等。

奇美醫療體系醫護人員更自發性發起健康促進攤位，宣導體適能、骨質密度及肌力檢測、口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌篩檢、營養指導、用薬安全醫療保健指導、中醫養生等，更用心設計懷舊樂園、復古童玩闖關、懷舊柑仔店等遊戲的親子遊樂園區，彷彿一場嘉年華醫護市集。

(中時 )