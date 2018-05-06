世貿國際旅展驚傳扒手！ 北市刑大逮捕現行犯

台北世貿一館舉辦國際觀光博覽會，吸引大批人潮參觀。〔警方提供〕

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劉姓扒手乘機在國際觀光博覽會場內行扒，當場市刑大肅竊組肅扒高手潘文濱逮住。〔警方提供〕
劉嫌得手現金全都被警方扣留。〔警方提供〕

世貿一館自5月4日至7日舉辦國際觀光博覽會，吸引大批民眾參觀，扒竊集團伺機混水摸魚，大肆作案，但「螳螂捕蟬、黃雀在後！」 台北市刑大肅扒高手潘文濱及隊員連日出動埋伏會場，發現一名劉姓扒竊出現後尾隨跟監，趁著劉嫌下手扒竊一名民眾錢包時，以迅雷不及掩耳之勢，將劉逮捕送辦。

世貿各展覽館每逢舉辦大型展覽，都會吸引許多民眾到場參觀，此時，扒手也會乘機出沒作案，為此，台北市刑大肅竊組肅扒高手小隊長潘文濱，總會帶著同仁到現場埋伏，緊盯扒手不放。由於現場人潮擁擠，要發現扒手動手已經是非常困難，何況是要當場逮個正著！

潘文濱小隊長等人在世貿一館埋伏到第2天下午，發現一名52歲的劉姓慣竊老扒手出現在會場內，潘員不動聲色尾隨跟監，發現劉某在場內盯上一名被害人準備走到C區贈品處兌換商品，乘被害人與友人邊走邊聊天，劉某從旁徒手偷走被害人錢包，整個過程被潘文濱緊盯在眼，隨即上前制伏劉某，被害人錢包被偷，仍渾然不覺，直到見到警方動手抓人才知自己被扒。

警方隨將劉嫌帶回辦公室偵詢後，依法送辦。

警方分析，通常扒手最喜歡作案為展覽會場、傳統市場、或是觀光景點等人潮擁擠場所，乘被害人專心選購物品的機會，利用人體或衣服、帽子、報紙、提包、公事包、雨傘等物品進行掩護，藉以擋住被害人的視線，再見機行竊民眾身上手機、錢包等物品。

警方呼籲民眾，採購物品應提高警覺，隨時留意隨身財物安全，並注意週遭可疑人物，做好自身防竊，使竊賊無機可乘。市刑大肅竊組將持續對列管慣竊實施跟監、埋伏，以淨化本市治安。

(中時 )

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