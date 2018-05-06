美軍網絡司令部升級 日裔上將領軍抗中俄

保羅中曾根上將。(圖/美聯社)

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中時電子報

近年因應網絡戰的需求急遽升高，原屬於戰略司令部旗下的網絡司令部（Cyber Command）在4日正式升級為獨立的聯合作戰司令部，並且由新司令日裔陸軍上將保羅中曾根（Paul Nakasone）領軍，他還同時兼任美國政府機構中最大的情報部門國家安全局（NSA）的局長，也是首位擔任該職位的亞裔。

五角大廈在4日將網路司令部升級成為第4個按照職能劃分的聯合作戰司令部，也是美軍最高級別的聯合作戰司令部之一。美國總統川普為了進一步強化美國的網路安全，並對全球網路安全威脅做出快速反應，在去年8月由總統川普宣布。

保羅中曾根上將在馬里蘭州舉行的司令交接儀式上指出，網絡科技及技術大幅改變，也為美國帶來前所未有的威脅，美軍要建立更強大的應對機制。他曾在3月的國會聽證會上表示，美國已經成為中國和俄羅斯的網絡攻擊任意宰割的目標，美國應該進行還擊。他的任命案在4月24日投票通過，軍階也從中將被升為上將。

現年54歲的保羅中曾根上將，在出生於明尼蘇達州出生，其父親是第二代日裔美國人，畢業於聖約翰大學，從進入大學儲備軍官訓練團（ROTC）開始服役。在此之前他曾在南韓、阿富汗、伊拉克等地服役，並於2016年開始任美國陸軍網路司令部擔任司令，被視為美軍的網絡戰專家。

成立於2009年的網路司令部，統管各軍種網路安全和網路作戰指揮，司令由國家安全局局長兼任。網絡司令部在和戰略司令分家後，網路司令部司令可以直接向國防部長匯報。

美軍原來有9個聯合作戰司令部（Unified Combatant Command），其中6個按戰區劃分，別為北方、南方、中央、非洲、歐洲、太平洋司令部，另外3個以職能劃分，分別為戰略、特種作戰、運輸司令部。

(中時電子報)

文章來源：Cyber Command Elevated to Combatant Command

文章來源：GEN Paul M. Nakasone United States Army

文章來源：Senate Confirms LTG Nakasone to Lead USCYBERCOM and NSA/CSS

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