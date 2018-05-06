超狂配送員 偷機車竟為準時送羊奶

2018年05月06日 14:06 中時 馮惠宜

謝嫌撬開其中一輛龍頭鎖後立即將車騎走。（馮惠宜翻攝）

警方調閱路口監視器鎖定謝嫌，並查明其作息後深夜埋伏飽受蚊子叮咬之苦，終於清晨4點當場查獲並逮捕正要騎贓車出門的謝嫌。（馮惠宜攝）

台中47歲謝姓男慣竊上月底某日晚間針對沿路停放的機車，以自備的鑰匙逐一欲撬開啟動其中1部機車後就將機車偷騎走，翌日清晨謝男再度騎乘該部贓車配送羊奶，即被埋伏的轄區員警當場逮捕，未料他竟辯稱，偷車只為了準時上班，載送羊奶之用！

台中市政府警察局第三分局健康派出所警員胡祐愷等3人於上月底時受理民眾重機車失竊案後，隨即積極調閱監視器，展開偵查，經調閱過濾數十支監視器後，不到24小時終於掌握贓車蹤跡。

因研判犯嫌作息時間多為清晨，警方便整裝深夜即前往該處埋伏，雖飽受蚊蟲叮咬之苦，終於在清晨4時許，該名竊賊欲再度騎乘該輛失竊機車時，被埋伏的員警一擁而上查獲，謝男被警方突如其來的盤查舉動，一度嚇到驚呆，警方隨即出示相關佐證資料，讓謝嫌百口莫辯，他自知事跡敗露，只好乖乖俯首認罪。

警方遂立即將謝嫌依法逮捕，並將車輛查扣發還失主，同時全案也依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

謝嫌被逮後，辯稱是因為當天突然發現自己的機車壞掉發不動，因不想上班遲到，延誤送羊奶時間，情急之下，才將別人的機車偷騎走。惟根據警方調閱的監視器畫面，謝嫌是使用自備的一支鑰匙逐一欲撬開沿路停放機車的龍頭鎖，顯見不想上班遲到只是藉口。

(中時 )