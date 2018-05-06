超狂配送員 偷機車竟為準時送羊奶

警方依監視錄影帶發現謝嫌是拿一支自備的一支鑰匙逐一欲撬開沿路停放機車的龍頭鎖。（馮惠宜翻攝）

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謝嫌撬開其中一輛龍頭鎖後立即將車騎走。（馮惠宜翻攝）
警方調閱路口監視器鎖定謝嫌，並查明其作息後深夜埋伏飽受蚊子叮咬之苦，終於清晨4點當場查獲並逮捕正要騎贓車出門的謝嫌。（馮惠宜攝）

台中47歲謝姓男慣竊上月底某日晚間針對沿路停放的機車，以自備的鑰匙逐一欲撬開啟動其中1部機車後就將機車偷騎走，翌日清晨謝男再度騎乘該部贓車配送羊奶，即被埋伏的轄區員警當場逮捕，未料他竟辯稱，偷車只為了準時上班，載送羊奶之用！

台中市政府警察局第三分局健康派出所警員胡祐愷等3人於上月底時受理民眾重機車失竊案後，隨即積極調閱監視器，展開偵查，經調閱過濾數十支監視器後，不到24小時終於掌握贓車蹤跡。

因研判犯嫌作息時間多為清晨，警方便整裝深夜即前往該處埋伏，雖飽受蚊蟲叮咬之苦，終於在清晨4時許，該名竊賊欲再度騎乘該輛失竊機車時，被埋伏的員警一擁而上查獲，謝男被警方突如其來的盤查舉動，一度嚇到驚呆，警方隨即出示相關佐證資料，讓謝嫌百口莫辯，他自知事跡敗露，只好乖乖俯首認罪。

警方遂立即將謝嫌依法逮捕，並將車輛查扣發還失主，同時全案也依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

謝嫌被逮後，辯稱是因為當天突然發現自己的機車壞掉發不動，因不想上班遲到，延誤送羊奶時間，情急之下，才將別人的機車偷騎走。惟根據警方調閱的監視器畫面，謝嫌是使用自備的一支鑰匙逐一欲撬開沿路停放機車的龍頭鎖，顯見不想上班遲到只是藉口。

(中時 )

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