擁4大決勝點 民進黨在北市最佳市長人選是他？

2018年05月06日 14:08 中時電子報 謝雅柔

圖為前總統陳水扁（中）。（資料照，王錦河攝）

年底選舉倒數中，傳出民進黨將不再禮讓現任台北市長柯文哲，選擇自提人選，因此，年底選舉恐成藍營、綠營、柯文哲三強對決。然而，有網友討論民進黨在北市的最佳人選，並表示這人須具有四大決勝點，而唯一符合的是前總統陳水扁。

民進黨基層聲音反對年底選舉再禮讓柯文哲，選舉對策委員會多數成員也傾向自提人選。若綠營自提人選，代表國民黨、民進黨、柯文哲三分天下。柯P今天表示，「做得好人家就會選你，做不好每天在想什麼三角聯盟、兩極對抗」。他說，台灣應該要有機會跳脫這些東西。

有網友在PTT發表「民進黨在北市的最佳人選」一文，並表示這個人要有一、足夠的話題性，能用來炒作，用大量新聞對抗現任首長的行政資源優勢。二、不顧惜自己的政治前途，敢於往北市這個火坑跳。三、在可預見的未來不會跟人搶著選總統。四、吸票能力要夠強。他說只有一個人符合這個資格，也就是前總統陳水扁。該網友說阿扁參選肯定會讓深藍深綠天天在電視上對罵，民眾關注焦點就從柯身上移開。此外，他也說陳水扁當年在北市執政的滿意度有目共睹，完全能夠搶淺色票，其中應該還有很多人是後悔當年投馬的，這下終於有機會補償。「阿扁是民進黨唯一有可能拿下北市又沒有包袱的人選」。

然而，該文引發網友議論，並表示「褫奪公權中...何解？」、「民進黨誰比吳茂昆火熱?」、「民進黨沒人才」、「出來選會不會又被抓回去關?」、「檯面上真正的政治明星級 除馬外就剩阿扁了」、「蔡英文先特赦，然後馬上出馬選台北市長 柯文哲GG」、「超多年輕人討厭老人回鍋的」。

(中時電子報)