管中閔之子管良維：父親是夢想家 不想打「骯髒戰爭」

2018年05月06日 14:06 中時 林志成

管中閔接受中天中視專訪。（中時電子報臉書直播）

教育部拔除管中閔的台大校長當選人資格，管中閔的小兒子管良維在臉書發文說，父親是一位夢想家及理想主義者，他的熱情感染著周遭的人，當民進黨與教育部汲汲營營於黨派偏見時，父親並不想陷入泥巴戰，而是在想著什麼才是對台灣高教最好。

管良維現在美國加州工作，他在臉書分享日前管中閔接受中時報系（中天、中視及中時）專訪談及「我心中的價值崩壞了」的內容，並發表對自己父親的看法。

管良維表示，父親在台大校長這個角色上，除了可以做他已經在做的事，還可以更大的格局，讓他所喜愛的台灣變成一個更美好的地方。聽到教育部否決父親擔任台大校長的資格，身為兒子，真的覺得很沮喪。

管良維說，父親是一個夢想家及理想主義者，放下美國頂尖大學終身教授的職位及較高的薪水，只是想好好幫助台灣。父親充滿熱情，對周遭的人產生很大的感染力，學生都喜歡他，甚至以他為榜樣。

管良維表示，在他心目中，父親是充滿俠義的英雄，小時候，父親為他們兄弟講《三國演義》及希臘神話的故事，鼓勵他們勇於追求自己的熱情及目標。「對父親來說，沒有事情總是太遲。」管良維受到父親的影響，到了30歲時，還回到大學完成學業、並取得碩士。

管良維表示，過去一段時間，父親遭到莫須有的指控，後來雖然都已獲澄清，但執政黨及教育部仍然以此做為不讓他擔任台大校長的藉口。不過父親已不跟他們打「骯髒的戰爭」（dirty battle），而是在想著怎麼做才是對台灣高教最好。

人在美國的管良維說，過去一段時間他為了小孩的事忙得團團轉，都忘了父親的形象了，但從中時報系專訪父親的影片中，那個充滿希望、視野、幽默及吸引力的父親又回來了。

(中時 )