金門直飛花蓮 探索後山之美

2018年05月06日 14:15 中時 李金生

走！到花蓮太魯閣國家公園、七星潭玩。在金門縣議會、金門縣政府的努力推動下，金門縣旅行公會集結12家旅行社組團與遠東航空公司建立合作平台，敲定6月20日至22日辦理金門「包機」首航花蓮3天2夜之旅。

金門縣議會關懷花蓮強震重創當地觀光產業，通過縣議員周子傑等人建請縣府推動金門、花蓮直航雙向包機旅遊，以互送客源方式帶動國旅市場，促進兩地觀光發展的提案後，縣府觀光處即與縣旅行公會聯手推動，希望將金門觀光的觸角延伸至福爾摩沙後花園-花蓮。

縣府觀光處表示，包機直航雙向送客的順利促成，不但能帶動兩地觀光產業發展，更可大幅降低鄉親赴花蓮遊玩的旅行成本，提供鄉親更實惠的旅遊選擇，中、長程目標更可朝與大陸旅遊合作推廣花東遊程，結合花東旅遊資源拓展陸客市場，建構金門對外更多元旅遊交通航線。

金門花蓮雙向包機首航預定採用165人座機型，在6月20日-22日安排3天2夜的豐富行程，除將金門鄉親帶往花蓮遊山玩水，也會自花蓮載送1架次的遊客來到金門，為「雙向送客、攬客來金」的目標起一個好開端。

本次包機直航規畫每人7999元的優惠價格，旅遊行程包括林田山林場、立川漁場、布洛灣台地、天祥、白楊步道、七星潭風景區等景點；住宿特別挑選優質的花蓮福容大飯店，讓鄉親們玩得開心、住得安心，一同享受美好的後山之旅。

相關行程及訂位資訊可洽長伶旅行社、金馬旅行社、金環球旅行社、三泰旅行社、淘寶國際旅行社、巨陽旅行社、華府旅行社、育昇旅行社、九曜旅行社、華盈旅行社、安全旅行社、金東林旅行社。

(中時 )