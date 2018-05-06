協助治安 竹市太初玄清宮捐贈休旅警車

2018年05月06日 14:37 中時 陳育賢

新竹市太初玄清宮為協助警方維護地方治安，6日捐贈休旅警車1部予市警3分局中華派出所。（陳育賢攝）

新竹市太初玄清宮為協助警方維護地方治安，6日捐贈休旅警車1部予市警3分局中華派出所，由主委葉金進（左二）代表捐贈，左一為中華派出所長張勝雄。（陳育賢攝）

獲太初玄清宮捐贈全新休旅警車，中華派出所上下員警都相當開心，右二為玄清宮執行長葉峻男。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

鑑於新竹市警第3分局中華派出所轄區遼闊， 員警巡邏常需上山下海，警車耗損嚴重，2018年正值「三年一科元辰章醮」的太初玄清宮獲知後，為維護地方治安成為警方最強後盾，6日特別捐贈1部休旅型警車，以支持警方打擊犯罪，同時也為玄清宮今年的社會服務拉開序曲。

今年（戊戌）年是新竹市香山區太初玄清宮「三年一科元辰章醮」，主任委員葉金進表示，雖然廟宇興建還在持續進行中，但廟方秉持弘揚道祖精神及宗教慈善社會服務的宗旨，除對社會服務盡心盡力，同時也捐助地方弱勢學童早餐資助、偏遠地區物資發放及舉辦或贊助各項藝文活動等公益活動。

玄清宮執行長葉峻男指出，2018年初，太初玄清宮了解中華派出所巡邏勤務的辛勤，加上中華派出所轄區多丘陵地同時也靠海，巡邏車耗損較一般市區的警車嚴重許多，之後在所長張勝雄促成努力下，主委葉金進登高一呼，帶領所有委員與志工們，合力完成募集警車捐贈的費用，廟方並特別選在母親節前夕，舉辦警車捐贈啟用儀式，並為派出所長期付出的人民保姆們獻上祝福。

6日的捐贈儀式有包括市府民政處長張力可、香山區長李季縈、投入下屆議員選舉的前社會處長陳雪慧、前市長室祕書陳建名、前市長許明財、市警局副局長馬新民、3分局長李俊德、中華派出所長張勝雄及多位里長參加，玄清宮同時也歡迎全國民眾，於11月2、3、4日前來參加3年1次的地方盛事太初玄清宮宗教藝術節。

(中時 )