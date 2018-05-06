協助治安 竹市太初玄清宮捐贈休旅警車

新竹市太初玄清宮為協助警方維護地方治安，6日捐贈休旅警車1部予市警3分局中華派出所，由主委葉金進（左）代表捐贈，3分局長李俊德（右）代表接受。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹市太初玄清宮為協助警方維護地方治安，6日捐贈休旅警車1部予市警3分局中華派出所。（陳育賢攝）
新竹市太初玄清宮為協助警方維護地方治安，6日捐贈休旅警車1部予市警3分局中華派出所，由主委葉金進（左二）代表捐贈，左一為中華派出所長張勝雄。（陳育賢攝）
獲太初玄清宮捐贈全新休旅警車，中華派出所上下員警都相當開心，右二為玄清宮執行長葉峻男。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

鑑於新竹市警第3分局中華派出所轄區遼闊， 員警巡邏常需上山下海，警車耗損嚴重，2018年正值「三年一科元辰章醮」的太初玄清宮獲知後，為維護地方治安成為警方最強後盾，6日特別捐贈1部休旅型警車，以支持警方打擊犯罪，同時也為玄清宮今年的社會服務拉開序曲。

今年（戊戌）年是新竹市香山區太初玄清宮「三年一科元辰章醮」，主任委員葉金進表示，雖然廟宇興建還在持續進行中，但廟方秉持弘揚道祖精神及宗教慈善社會服務的宗旨，除對社會服務盡心盡力，同時也捐助地方弱勢學童早餐資助、偏遠地區物資發放及舉辦或贊助各項藝文活動等公益活動。

玄清宮執行長葉峻男指出，2018年初，太初玄清宮了解中華派出所巡邏勤務的辛勤，加上中華派出所轄區多丘陵地同時也靠海，巡邏車耗損較一般市區的警車嚴重許多，之後在所長張勝雄促成努力下，主委葉金進登高一呼，帶領所有委員與志工們，合力完成募集警車捐贈的費用，廟方並特別選在母親節前夕，舉辦警車捐贈啟用儀式，並為派出所長期付出的人民保姆們獻上祝福。

6日的捐贈儀式有包括市府民政處長張力可、香山區長李季縈、投入下屆議員選舉的前社會處長陳雪慧、前市長室祕書陳建名、前市長許明財、市警局副局長馬新民、3分局長李俊德、中華派出所長張勝雄及多位里長參加，玄清宮同時也歡迎全國民眾，於11月2、3、4日前來參加3年1次的地方盛事太初玄清宮宗教藝術節。

(中時 )

指南派出所協助尋回手機 日遊客… 7旬老婦忘機車停哪 大同分局延平…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。