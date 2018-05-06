國際佛誕文化節 新北千僧托缽繞行

2018年05月06日 14:47 中時 王揚傑

為慶祝釋迦牟尼佛2562年聖誕，新北國際佛誕文化節今（6）日進入最高潮，上午全台500間寺廟千位僧眾，在板橋第一運動場周邊托缽繞行1.6公里做公益，並迎奉佛太子聖像舉行浴佛大典，新北市長朱立倫也蒞臨會場，與新北市佛教會理事長淨耀法師共同以甘露香湯浴佛，祈福市政順利、全民安樂。

朱立倫表示，佛教是世界三大宗教之一，對佛教信徒來說，每年的佛誕日就像西洋聖誕節一樣重要，今天除了感謝新北市佛教會將托缽功德金捐贈新北市社會救濟會報專戶外，還要特別感謝新北市各佛教團體的用心，將活動透過多元、創新、公益、寓教於樂的方式，讓我們學習到佛陀的慈悲與智慧。

淨耀法師指出，今年擴大舉辦佛誕文化節，除了普天同慶佛陀誕生，祈求台灣人民身心安樂外，更希望幫助年輕朋友們，從認識佛教智慧與慈悲的文化而能內化生命的覺知，活出自在、幸福與安樂。同時秉持佛教悲智願行精神，結合「智慧、慈悲、創意、教育、學術、環保」等主題，共同推動國際佛誕慶典活動，成為全球人民歡慶的節日。

此外，今年佛誕文化節邀請新加坡、美國、英國、法國、泰國、馬來西亞等22個國家宗教界領袖，及全台500間寺廟共同參與，展現跨國界的佛教力量及慈悲願力，成功將佛誕文化推向國際化，讓全世界看見新北市。

(中時 )