客家桐花婚禮66對新人 一「桐」見證幸福

典禮最後的高潮由66對佳偶和來賓們鬆開手中的氣球，象徵「幸福升空，甜蜜久久」。(李佳玲攝)

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新人們穿著傳統的長袍馬褂，遵循古禮進行桐花婚禮。(李佳玲攝)
身為苗栗客家人的藝人鍾欣怡也到場觀禮，為新人送上滿滿的祝福。(李佳玲攝)
印度籍蘇迪克與客家妹張沛緹，兩人穿著別出心裁的服飾參加婚禮。(李佳玲攝)

被譽為最浪漫的桐花婚禮今年已邁入第13年，66對新人在悠揚的客家八音聲與親友的祝福聲中，許下白頭偕老的誓言。今年桐花婚禮也出現一對異國戀人，來自印度的新郎與苗栗客家人的新娘，跨越了語言與地域的距離，在桐花樹下共結連理。文觀局局長林彥甫指出，每年的桐花婚禮是苗栗的年度盛事，融合了客家文化與美麗的桐花，已經促成1150對的佳偶。

苗栗桐花祭的年度盛事「客家桐花婚禮」6日在西湖渡假村浪漫登場。由縣長徐耀昌賢伉儷率領縣府各局處長及多位嘉賓親友的見證下，來自全台66對新人，攜手走過紅毯，穿越桐囍拱門，共許浪漫誓約。

新人穿著各式服裝，包括印度服飾、電漫人物、漢族服飾等，一入場即成為鎂光燈追逐的焦點，頗為吸睛。今年桐花婚禮現場也出現了一對異國戀人，來自印度的新郎與苗栗客家人的新娘在網路認識，兩人因為一件印度傳統美麗服飾「沙麗」相識，跨越了語言與地域的距離，牽起了這份千里姻緣，也於今日互許終身。

(中時 )

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