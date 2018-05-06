NBA》又輸給詹姆斯 暴龍官方推特崩潰！

暴龍隊在第3戰輸球之後表示憤怒。(摘自暴龍隊官方推特)

友善列印
中時電子報

「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)對上暴龍第3戰演出驚天最後一擊，讓騎士以3勝0負聽牌，他投26中14攻下38分，包括末節獨得16分與壓哨球。詹姆斯的武勇殺得暴龍球員目瞪口呆，暴龍官方推特的管理員已經氣到連字都不想打了。

除了苦主暴龍之外，聯盟其他球員也第一時間表達讚嘆。拓荒者麥柯倫(CJ McCollum)表示：「這個角度單腳投打板球，唬爛。」獨行俠諾威茲基(Dirk Nowitzki)表示：「這個高難度的球，被他投得毫不費力。」

籃網林書豪推文：「這位Lebronto，太神奇了。#見證」這個《Lebronto》是詹姆斯LeBron和多倫多(Toronto)的組合字，現在變成詹姆斯前兩戰肆虐暴龍主場多倫多的最佳寫照，相關T恤也賣到缺貨。

詹皇絕殺打板！騎士氣走暴龍宣告聽牌

看到暴龍球員終場時震驚失落的模樣，熱火韋德(Dwyane Wade)忍不住表示：「詹姆斯，你太壞了！」正如《SBNation》以前用過的標題：「恐龍(暴龍)滅絕的真正原因：因為詹姆斯出生了。」

陷入絕境的暴龍如果最後又輸了，就是連3年被騎士隊淘汰。有位暴龍球迷在YouTube上宣洩不滿：「我們只是想打一次總冠軍賽而已(隊史從未打過)，詹姆斯你一定要這樣欺負人嗎？」

對於這記神奇的打板球，詹姆斯在賽後記者會上說：「這招我真的是有練過很多次的。這球的難度非常高的，好孩子千萬別在家裡模仿啊。」全場大笑。

(中時電子報)

NBA》費茲戴爾被開除內幕曝光 竟… SBL》璞園球迷感恩會 小遊戲加鬥…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。