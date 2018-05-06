NBA》又輸給詹姆斯 暴龍官方推特崩潰！

2018年05月06日 14:34 中時電子報 盧品青

「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)對上暴龍第3戰演出驚天最後一擊，讓騎士以3勝0負聽牌，他投26中14攻下38分，包括末節獨得16分與壓哨球。詹姆斯的武勇殺得暴龍球員目瞪口呆，暴龍官方推特的管理員已經氣到連字都不想打了。

除了苦主暴龍之外，聯盟其他球員也第一時間表達讚嘆。拓荒者麥柯倫(CJ McCollum)表示：「這個角度單腳投打板球，唬爛。」獨行俠諾威茲基(Dirk Nowitzki)表示：「這個高難度的球，被他投得毫不費力。」

籃網林書豪推文：「這位Lebronto，太神奇了。#見證」這個《Lebronto》是詹姆斯LeBron和多倫多(Toronto)的組合字，現在變成詹姆斯前兩戰肆虐暴龍主場多倫多的最佳寫照，相關T恤也賣到缺貨。

This Lebronto guy...unreal #witnesses — Jeremy Lin (@JLin7) 2018年5月6日

看到暴龍球員終場時震驚失落的模樣，熱火韋德(Dwyane Wade)忍不住表示：「詹姆斯，你太壞了！」正如《SBNation》以前用過的標題：「恐龍(暴龍)滅絕的真正原因：因為詹姆斯出生了。」

陷入絕境的暴龍如果最後又輸了，就是連3年被騎士隊淘汰。有位暴龍球迷在YouTube上宣洩不滿：「我們只是想打一次總冠軍賽而已(隊史從未打過)，詹姆斯你一定要這樣欺負人嗎？」

對於這記神奇的打板球，詹姆斯在賽後記者會上說：「這招我真的是有練過很多次的。這球的難度非常高的，好孩子千萬別在家裡模仿啊。」全場大笑。

(中時電子報)