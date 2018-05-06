全台最會賺夜市？這處貢獻國庫近億元

圖為台中逢甲夜市逛街人潮不如以往。（本報資料照片）

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中時電子報
新北市輔大花園夜市去年底整修後重新開幕，但買氣依舊冷颼颼，4月底已經停業。（譚宇哲攝）

輔大花園夜市不堪經營慘澹，宣布5月起暫時停業。夜市攤商生意兩樣情，根據財政部賦稅署統計，全台25處知名夜市前（105）年營業稅額繳納共2.3億元，其中台中逢甲夜市繳稅金額最高，繳了9,344.8萬元，依序是台中廟東夜市、基隆夜市，排名第4的台北士林夜市繳交金額僅1,395.5萬元。

全台最會賺夜市？今日聯合報報導，據財政部賦稅署資料統計，逢甲夜市105年繳稅9344.8萬元，是全台稅收最多的夜市；廟東夜市稅收1732.4萬元、基隆夜市稅收1655.1萬元、士林夜市稅收1395.5萬元、新竹城隍廟口夜市稅收1387.7萬元、桃園觀光夜市稅收1269.6萬元。

520後因陸客驟減使得六合夜市生意減少約2成多，雖然人潮依然不少，但往昔摩肩接踵的盛況已不復見。（本報系資料照/王錦河攝）
士林夜市人潮洶湧，帶動店面月租金水漲船高。（本報系資料照/林后駿攝）

逢甲夜市是全台夜市王，店家、攤商超過2000家，平日人潮少則3萬，假日有8到10萬人；但逢甲夜市不敵陸客驟減、以及一例一休的衝擊，去年底業績平均下滑3成，讓攤商嘆「大家都在吃老本，苦撐待變」。

不過，雖然逢甲夜市年度稅收居冠全台，但台南的3大夜市花園夜市、大東夜市、小北成功夜市，以及宜蘭蘭陽觀光夜市、台北南機場夜市、新莊輔大花園觀光夜市、桃園興仁花園夜市、花蓮東大門夜市等，都曾被立法院預算中心點名店家稅額偏低，有逃漏稅情形；指標性質士林夜市、六合夜市稅額也被指不合理。

(中時電子報)

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