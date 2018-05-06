7旬老婦忘機車停哪 大同分局延平所員警協助尋回

梁姓老婦事後謝了感謝函給蔡員。〔警方提供〕

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中時
協助老婦找回機車的大同分局延平所員警蔡明哲。〔警方提供〕

一名年近70歲的梁姓老婦，日前從新北市住處騎機車來大同區買東西，因年紀大遺忘機車停放處，經向大同分局延平派出所求助，員警蔡明哲發了3個小時終於幫梁婦找到機車，讓梁婦順利返家，事後梁婦特別寫了一感謝函給蔡員，讓蔡員高興不已！

家住新北市的梁姓老婦，是在日前騎機車到大同區華亭街一帶停放，就到其它地方採買物品，梁婦買完東西要離開時，卻忘了機車停放處，心裡萬分焦急，剛好看見延平派出所就在旁邊，趕緊向警方求助。

警員蔡明哲剛好擔服該時段巡邏勤務，聽完梁女的陳述後，依據梁女口述的路線到附近尋找車輛，但都沒發現該車，只好到梁女買化工原料的店家，從店家開始逐一調閱、過濾監視器，這才發現梁女一開始告知的路線全都錯的。

原來，梁女先騎乘機車到西寧北路買完物品，接著就騎到華亭街停放，再步行至太原路，蔡員趕緊到華亭街附近找車，果然找到梁女機車，蔡員來不及用餐又回到派出所，將梁女帶往機車停放處，梁女對於自己因糊塗記錯停車地點造成警方困擾致歉外，但蔡員只稱「沒關係，車子找到最重要」。

為了對警方專業能力大表肯定，梁女特別於事後寫了一封感謝函，對蔡員熱心幫助民眾的精神表達由衷感謝，蔡員看完後表示，沒想到自己的舉手之勞能讓民眾有這麼強烈的感動，這讓他一開始從警的熱忱更加堅定了！

(中時 )

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