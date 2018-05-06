台電斑駁外牆變3D彩繪牆 打造梧棲新亮點

台電梧棲服務所長達68公尺的3D彩繪牆竣工，6日舉辦揭幕儀式。（王文吉攝）

友善列印
中時
3D彩繪牆設計生動的海釣場景，立法院副院長蔡其昌（左）突然手癢，與上鉤大魚對拉。（王文吉攝）

台電梧棲服務所外牆年久失修、油漆脫落影響市容景觀，立法院副院長蔡其昌建議除舊佈新並加以彩繪，經台電編列75萬元預算，邀請中港高中國中部美術班、靜宜大學美工社歷時3個月創作3D彩繪牆，終於在6日正式亮相， 由蔡其昌、台電董事長楊偉甫、台中市議員王立任、楊典忠等人共同揭幕。

繼頂漁寮公園內超大幅3D彩繪後，台電梧棲服務所外長達68公尺的3D互動式彩繪牆也正式竣工，共有「海洋世界」、「風力再生能源」、「漁村風情」等三大主題，由於3D彩繪相當逼真生動，將來必定成為梧棲打卡新亮點。

蔡其昌表示，感謝台電公司及頂寮里鐘里長的用心，台電公司除提供穩定電力，還有兩項工作是他長期要求的，第一是降低發電汙染，第二是友善環境。台電也允諾在梧棲區規劃興建電力博物館，創造海線新亮點！

台電董事長楊偉甫也說，梧棲是我的故鄉，而今天的3D彩繪牆揭幕只是台電的一小步，台電公司有決心與地方緊密結合，會盡全力協助梧棲區發展。梧棲區不僅有頂漁寮公園，現更有3D互動式彩繪牆，未來電力博物館落成，可望串連台中海線觀光藍帶，帶動地方發展。

(中時 )

北市辦電競、機器人競賽 推動程… 200名學童溜直排輪闖關 觀摩曲棍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。