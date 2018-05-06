台電斑駁外牆變3D彩繪牆 打造梧棲新亮點

2018年05月06日 14:39 中時 王文吉

3D彩繪牆設計生動的海釣場景，立法院副院長蔡其昌（左）突然手癢，與上鉤大魚對拉。（王文吉攝）

台電梧棲服務所外牆年久失修、油漆脫落影響市容景觀，立法院副院長蔡其昌建議除舊佈新並加以彩繪，經台電編列75萬元預算，邀請中港高中國中部美術班、靜宜大學美工社歷時3個月創作3D彩繪牆，終於在6日正式亮相， 由蔡其昌、台電董事長楊偉甫、台中市議員王立任、楊典忠等人共同揭幕。

繼頂漁寮公園內超大幅3D彩繪後，台電梧棲服務所外長達68公尺的3D互動式彩繪牆也正式竣工，共有「海洋世界」、「風力再生能源」、「漁村風情」等三大主題，由於3D彩繪相當逼真生動，將來必定成為梧棲打卡新亮點。

蔡其昌表示，感謝台電公司及頂寮里鐘里長的用心，台電公司除提供穩定電力，還有兩項工作是他長期要求的，第一是降低發電汙染，第二是友善環境。台電也允諾在梧棲區規劃興建電力博物館，創造海線新亮點！

台電董事長楊偉甫也說，梧棲是我的故鄉，而今天的3D彩繪牆揭幕只是台電的一小步，台電公司有決心與地方緊密結合，會盡全力協助梧棲區發展。梧棲區不僅有頂漁寮公園，現更有3D互動式彩繪牆，未來電力博物館落成，可望串連台中海線觀光藍帶，帶動地方發展。

(中時 )