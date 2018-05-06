綠營北市不再禮讓柯P 深綠鄉民怒吼：不會再投民進黨！

總統蔡英文(左)、台北市長柯文哲(右)。(資料照，劉宗龍攝)

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中時電子報

2018年底的縣市首長選戰，各縣市人馬大多底定，至於台北市選情，現任市長柯文哲連任競選，國民黨則是由近日民調勝出的丁守中出線，只剩下民進黨尚未宣布是否與柯文哲合作，或是自推人選。據悉，綠營高層根據最新民調研判，與其說服基層民眾投柯P，一來保障黨內不分裂，也能避免殃及其他縣市選情。

對此，PTT論壇上一位自稱是深綠的網友怒斥，他看到這個消息後，內心深處有種無法抑制的悲哀。

網友指出，全家受到父親影響，都是深到不能在深的綠選民，像是阿扁再當時爆發貪污案，唯有他爸依然為綠營辯解，稱是被有心人蠱惑才會不小心出事，「我爸來說，他的支持不只是一種支持，而是信仰」。

網友表示，這20年來政黨輪替2次，民進黨第一次完全執政，原本期待會有一番新作為，但蔡政府這2年不得民心的政策、傲慢的發言、惡意的攻擊，讓他彷彿看到另一個國民黨再次崛起，一切的口號、信念都淪為選舉工具，打碎了支持者對於綠營的信任。網友也提到，以往深綠的父親從以前的高談闊論到現在的沉默不語，甚至不再催促投票了。

網友表明，他不是台北市民，柯文哲做的好不好我不知道，但我不相信他是民進黨口中那個卑鄙惡劣、需要被選票教訓的政治人物，如果真的想毀掉台灣，那為什麼會棄醫從政，捨棄優渥薪水？現在這些人還在為了選戰不斷抹黑攻擊有在做事的人，內心只有深深的無奈跟悲哀。

網友在最後提及，台灣正面臨嚴重挑戰，政客卻為了選戰搞得民不聊生，「等到台灣滅亡的那天，你們或許可以逃到國外逍遙，但將永遠被釘在歷史的恥辱柱上」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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