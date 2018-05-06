朝鮮半島和談 駐韓美軍淪為俎上肉？

2018年05月06日 17:37 中時 王嘉源

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩4月27日在板門店會談（文金會）取得突破，他們同意努力實現朝鮮半島非核化，爭取簽訂和平條約正式結束韓戰。隨後，美韓兩國國內就都出現圍繞締結和平協定後駐韓美軍是否續留的爭辯。南韓政府因而表態說，即使達成結束韓戰條約，駐韓美軍仍然會繼續駐紮。

英國廣播公司（BBC）中文網5日報導說，韓戰在1953年交戰雙方簽訂板門店停戰協議後，進入了長達60多年的停戰狀態。按照韓戰停戰後的安全協議規定，約28500名美軍目前仍然駐紮在南韓。但2009年北韓譴責美國破壞停戰協定，指責美國在朝鮮半島大量增兵，並在海上展開封鎖行動，因此宣布北韓將不再受軍事停戰協定約束。

報導指出，過去北韓提出放棄核武器的條件通常是要美軍先撤出朝鮮半島，而且往往對美韓聯合軍演作出憤怒反應，不過「文金會」後發表的板門店宣言中並未提到美國從朝鮮半島撤軍問題。但是南韓學者，文在寅總統的統一外交安全事務特別助理文正仁在本周發表的專欄文章中說，如果南北韓簽署了和平條約正式結束韓戰，那麼美軍就很難再有理由駐紮在南韓。文在寅的發言人為此澄清說，「美軍駐紮南韓是和韓美同盟相關的問題，與簽訂和平條約無關。」

美軍駐韓始於1950年韓戰。當時美軍率領聯合國軍進入朝鮮半島參戰。韓戰停戰後美軍沒有撤離。後來美國和南韓簽訂《共同防禦條約》，規定自1954年起美軍長期駐紮南韓。

駐韓美軍歸美國太平洋司令部管轄，主要部分是總部設在京畿道平澤漢弗萊營（Camp Humphreys）的美國第8軍，人數多達20000人。其次是駐在烏山空軍基地的美國空軍第7航空隊。另外在龍山基地駐紮著美軍陸戰隊，龍山基地的金營駐紮的美軍特種部隊。28500人的美軍陸海空部隊駐紮南韓，被認為是美國「亞太再平衡」戰略的關鍵舉措。

1953年7月27日在板門店簽訂的《朝鮮停戰協定》，主要內容是設立了軍事分界線，建立非軍事緩衝區，戰爭雙方停止敵對行動，遣返戰俘等。停戰協定的全稱是《朝鮮人民軍最高司令官及中國人民志願軍司令員一方與聯合國軍總司令另一方關於朝鮮軍事停戰的協定》。

大陸的參戰部隊（中國人民志願軍）在停戰協議簽訂5年後開始撤出北韓。大陸和北韓一直要求以美軍為主的聯合國軍撤出朝鮮半島，但未得到回應。按照大陸學者的說法，中國軍隊在1958年「單方面主動」從北韓撤軍，以對美國造成輿論壓力。

BBC中文網指出，美國繼續保持在朝鮮半島駐軍，政治上旨在維護聯合國解決框架，宣示在朝鮮半島建立統一、民主國家的決心，軍事上保持對北韓和大陸的嚇阻。艾森豪任美國總統期間一直強調要遏制來自大陸的長期威脅和共產主義蔓延。在韓戰期間，艾森豪政府還威脅要對大陸的一些地區動用核武器。

BBC中文網報導說，美軍駐紮南韓的原因中除了以上冷戰因素，還有下面的地緣戰略考慮。

朝鮮半島位於大陸國家和海洋國家中間，戰略地位重要，直接關係到日本防衛。因此，日本學者認為朝鮮半島如果實現統一，未來國家政治同盟歸屬，對日本的安全尤其具重要意義。據美國之音中文網報導，南韓總統府一位官員2日即表示，首爾希望美軍續留南韓，因為萬一大陸與日本等周邊東北亞國家發生軍事衝突，美軍可以起到調停作用。

但是5月3日《紐約時報》卻報導，美國總統川普要求五角大廈考慮減少駐韓美軍的人數。報導稱：「川普總統主張，美國維持駐韓美軍的費用沒有得到適當的補償，而且美軍主要保護的是日本，過去數十年間美軍駐紮南韓也未能阻止北韓的核威脅，因此決定撤離駐韓美軍。」川普之前也說過，美國應該考慮減少駐韓美軍的規模，除非首爾願意承擔更多駐軍費用。

不過，據說減少駐韓美軍並非「川金會」上討價還價的籌碼。《紐約時報》報導引述美國官員的話說，南北韓簽訂和平條約將降低維持駐韓美軍目前規模的必要性，但即使如此，美軍也不可能完全撤出南韓。韓聯社也報導說，南韓總統府官員透露，在美國訪問的南韓官員與白宮核心要員通電話，澄清了上述說法，即川普要求減少駐韓美軍的消息不實。

BBC中文網報導說，1990年代初蘇聯解體，冷戰結束後，駐韓美軍經過不斷調整，規模也在逐步縮小。2003-4年，時任美國總統小布希提出要把美軍打造成「更機敏靈活的部隊」，調整全球美國駐軍，同時計劃把駐紮在南韓為數37000人的美國軍隊減少10000人。美軍減少駐韓兵力當時受到了美國一些職業軍人和南韓政客的反對。韓戰結束後，駐韓美軍隨著朝鮮半島局勢變幻幾經調整，從1953年的30多萬縮減到現在的3萬以下。

南韓《中央日報》5日則指出，從表面來看，北韓一直要求撤出駐韓美軍，但是已故北韓前領導人金日成、金正日都曾明確表達認可的立場，有觀察認為，金正恩對此也持有相似的態度。

據報導，金日成在1992年1月朝美兩國第一次討論締結和平協定之時，北韓勞動黨秘書金勇淳被派去美國。金勇淳與美國副國務卿坎特（Arnold Kanter）會面時表示，如果朝美建交，北韓不要求美國撤回駐韓美軍，駐韓美軍在朝鮮半島統一以後，仍可以繼續駐紮。

北韓領導人金正恩已執政第六年，至今仍未公開表明同意駐韓美軍續留的立場，但多位知情人士認為，在4月南韓政府特使團訪朝當時，表明「無核化是先輩的遺訓」的金正恩很可能也提到了「駐韓美軍駐紮也是先輩的遺訓」。

南韓青瓦台一名重要人士最近對《中央日報》表示，「北韓領導人金正恩在朝美首腦會談時，如果想透過締結和平協定等來保障北韓的體制，可能會公開明確承諾駐韓美軍在韓半島駐軍不是什麽大問題」，「這在無核化商議過程中，可能成為北韓給美國的一份『禮物』」。另一位青瓦台負責人表示，「為了建立起和平體制，首次親自出席與美國談判的金正恩率先表明承認駐韓美軍駐軍的立場理所當然」。

(中時 )