200名學童溜直排輪闖關 觀摩曲棍球賽事

直排輪曲棍球示範表演賽戰況激烈，球員全副武裝帶球過人，展現精湛的進攻技巧，場外觀戰的小學員們也熱血沸騰。（王文吉攝）

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台中市議員吳敏濟（右）、市府運動局長王慶堂（左）為直排輪曲棍球示範表演賽開球。（王文吉攝）
學童穿著直排輪挑戰深蹲穿越只有50公分高的竹竿隧道。（王文吉攝）

大甲直排輪曲棍球場日前竣工，為推廣直排輪運動，外埔區體育會與市議員吳敏濟服務處6日舉辦「與輪同行」闖關活動，200餘位國小及幼兒園學童在教練指導下，上場挑戰。吳敏濟表示，直排輪運動裝備齊全，在無傷害運動排行榜上僅次於游泳，非常適合成長期的兒童。

承辦單位NAGA直排輪俱樂部於闖關活動開始前，安排直排輪曲棍球示範表演賽，全副武裝的球員卯足全力爭取射門機會，帶球過人、攔截阻攻展現精湛的技巧，教練在場邊頻頻走馬換將，讓一旁觀戰的小學員們熱血沸騰。

接著由NAGA總教練劉子立及教練團帶領小學員們做關節柔軟運動，進行闖七關活動，由端盤子盛球繞障礙物、俯身撿小物品投籃，到深蹲穿越只有50公分高的竹竿隧道等，在趣味遊戲中引導小學員們運用所學的技巧闖關，家長們則在一旁為自家寶貝拍照留影。

吳敏濟表示，從運動醫學角度來看，直排輪運動可訓練全身協調，加強平衡感，調整內外八字腳，提昇專注力和戰術規劃能力。由於防護裝備齊全，在無傷害運動排行榜上僅次於游泳，適合成長期的兒童，建議運動局每年舉辦比賽，推廣運動風氣，為國家培養優秀選手，

家長卓建達表示，孩子從小就在大甲體育場學習直排輪運動，早期沒有標準場地，球很容易往外飛，一旦打到人容易引起不愉快，感謝吳議員爭取建置這座球場，使用起來非常令人滿意，可以放心讓孩子來這裡運動了。

運動局長王慶堂指出，我國直排輪國手超過一半來自台中，大甲體育場直排輪曲棍球場是台中市海線第一座，運動局在港區另設一座直排輪競速場地，市府願意擔任推動這項運動的後盾，未來海線每年會舉辦一場直排輪比賽。

(中時 )

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