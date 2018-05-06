拔管拔到毀滅性批鬥 錕P：都是「新黨國體制」騙局

2018年05月06日 15:02 中時電子報 戴安瑋

反拔管遍地烽火，台大政治學系教授李錫錕今在臉書上表示，民進黨政府「生雞蛋無，放雞屎有」，卡管到沒辦法卡，就開始全面毀滅性的批鬥。

他說，管中閔的獨董爭議只是程序瑕疵，其實根本就不足以構成讓教育部不發聘書的合法理由，純粹只是民進黨政府想搞政治鬥爭。

他強調，如果執政黨真的沒有雙重標準，真的有GUTS，教育部長吳茂昆、內政部長葉俊榮的爭議也要一併徹查。

他呼籲民進黨政府必須懸崖勒馬，不要再繼續糟蹋台大，更不要再將台灣人帶回黨國體制控制校園的老路，否則再講什麼轉型正義，全部都是「新黨國體制」的騙局！

以下是李錫錕臉書全文:

大家好我是李錫錕，最近「拔管案」已經成為社會關注的焦點，引起很大爭議。其中我特別想提到金管會主委顧立雄，他面對記者的提問，竟然刻意一再跳針，甚至是用蓄意挑釁的手段，去迴避真正的問題。一個國家的官員有這種「訟棍」作風，實在是讓人傻眼。

結果好笑的是，一面對立委質詢，顧主委馬上就不敢再跳針說「這不歸我管」了。一個堂堂主委，竟然可以耍無賴到這種程度，這真的是一個國家的悲哀！不過我們合理推測，顧主委身為大律師，心裡也清楚拔管這件事情，在法理上沒有正當性，所以才寧願耍賴也不想捲入，直到面對國會質詢沒辦法躲了，才不得不面對嘛！

為什麼我會這樣推測呢？因為以他之前擔任黨產會主委的時候那種強勢的態度，拔管這件事情如果他覺得有一點點的正當性，我想他也會很樂意利用媒體，把管爺砲轟到體無完膚，而不是像現在一再跳針。

總之，在面對立委質詢時，顧主委終於願意承認拔管這件事情，的確跟他金管會主委的業務執掌有關，甚至還進一步放話說要徹查台大擔任獨董的140位教授！

看到顧主委這樣的做法，真的讓我覺得民進黨政府真的是「生雞蛋無，放雞屎有」，卡管到沒辦法卡，就開始全面毀滅性的批鬥，很像小朋友吵架然後賭氣翻桌這樣。

坦白講，管中閔的獨董爭議只是程序瑕疵，其實根本就不足以構成讓教育部不發聘書的合法理由，純粹只是民進黨政府想搞政治鬥爭。如果他們真的認為「拔管」是合法正當的事，那麼請問難道只有台大140個教授該被徹查嗎？請問其他國立大學和現任政務官，只要是曾經兼任獨董的教授，要不要也一起全面清查呢？這樣會不會太執法不公了？

另一方面，之前執政黨全力攻擊管中閔的赴陸交流案還有論文抄襲案呢？這些難道都不必全面清查嗎？所以現在看起來，事實很清楚，拔管的這些理由，根本就不是什麼真正的「違法」，純粹是執政黨「欲加之罪」的政治鬥爭。

否則像教育部長吳茂昆擔任東華大學校長時，在沒有知會學校的狀況下，偷偷摸摸開了公司去申請專利，這樣的違法案件，恐怕比對管中閔的指控更嚴重吧？為什麼這個人現在還可以擔任教育部長？

還有內政部長葉俊榮，他在學期中拋下台灣的學生，跑到浙江大學教書整整四個禮拜，這樣也OK嗎？更不用說還有陽明大學校長和科技部長陳良基等等，請問執政黨要不要都一起把他們定罪，拔掉他們呢？如果執政黨真的沒有雙重標準，真的有GUTS，那就請立即徹查並全面公開，不要只敢弄個管中閔或台大就收手裝沒事。若是最後只處理管中閔和台大，相信沒有人能幫民進黨政府這種雙重標準擦屁股了。

最後，拔管案發展到現在，我們看得很清楚，其實只剩下獨董案一個理由而已，之前的學術倫理或赴陸交流案，民進黨政府現在連提都不敢再提。

但就算是這個理由，都非常沒有正當性。因為，民進黨政府只用一個「時間差」的「制度性瑕疵」，就讓一個按照正常選舉規則及程序產生的台大校長失去資格，這不就是極權國家才會發生的事情嗎？身為台大教授，我要沈痛呼籲民進黨政府必須懸崖勒馬，不要再繼續糟蹋台大，更不要再將台灣人帶回黨國體制控制校園的老路，否則再講什麼轉型正義，全部都是你們「新黨國體制」的騙局！

(中時電子報)