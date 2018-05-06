全國首座雙館美學建築 台中綠美圖明日上網招標

全國首座雙館美學建築，台中綠美圖將於7日上網招標。（陳世宗翻攝）

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由國際知名日籍建築師妹島和世設計的台中綠美圖，將在水湳智慧城實現「公園中的圖書館、森林中的美術館」；台中市政府建設局預計7日上網公告招標、6月7日開標，未來完工後，規畫取得綠建築及智慧建築雙黃金級標章，將成為全台首座結合圖書館和美術館雙館設計的城市美學新建築。

建設局指出，台中綠美圖位於水湳智慧城中央公園北端，2010年由普立茲克建築獎得主日本建築師妹島和世、有限會社SANAA事務所西澤立衛及台灣劉培森建築師事務所團隊共同設計。

建築由8個大小不一方盒子狀的空間建築組成，總樓地板面積5萬8016平方公尺，樓高最高約37.75公尺，地下2層採鋼筋混凝土、隔震層構造，地上7層則為鋼骨構造。

建設局表示，綠美圖結合圖書館與美術館複合式功能，各個空間依功能需求互相連通結合，可置身其中進行多樣化的空間探索體驗。綠美圖1樓地面層採全面性透空無牆面設計，讓民眾在半戶外空間自由走動，營造舒適涼爽的環境。

內部則採挑高設計，塑造巨型及可隨時變換的展覽空間，符合美術館多樣性策展需求；建築外部覆蓋「金屬擴張網」，外觀猶如白紗一般，讓建物看起來柔美輕盈，同時能阻擋陽光直射，達到遮陽效果。

建設局長黃玉霖說，台中綠美圖招標方式採「最有利標」辦理，投標廠商基本資格應符合甲等綜合營造業、甲級電器承裝業、甲等自來水管承裝商、甲等冷凍空調工程業等四項資格規定，允許廠商共同投標，並應以甲等綜合營造業為代表廠商，若廠商符合全部資格者，得單獨投標。

市府預定6月7日開標，歡迎業界各優良營造廠商共同參與投標。

(中時 )

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