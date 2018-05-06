曾遭父母軟禁！四葉草出道爆紅月入百萬

2018年05月06日 15:08 中時 尤嬿妮

四葉草將於台北華山Legacy開唱。（量能文創提供）

大馬歌手四葉草出道前是網紅，許多經紀公司想與她簽約，但父母當時很反對，想說把四葉草關在房間裡頭不准她出門，與外界隔絕就能讓女兒死心，後來四葉草透過臉書接業配、拍照片發文， 月入20萬元台幣，結果家裡收到一堆寄來的業配產品，爸媽都搞不清處發生什麼事，時間長達一年多；四葉草說：「爸媽後來知道我要走演藝圈的決心，不是想玩玩而已是很認真的，於是就全力支持我。」 她之後出道推出〈好想你〉爆紅，目前21歲的她平均月入已達百萬。

四葉草近日推出新歌〈小房間〉 MV，描述在小房間裡頭透過音樂創作，「安慰別人 ，也安慰自己」，每個人內心都有屬於自己的空間，像是有個人陪伴著；小房間是四葉草的小天地，屬於「量多型」創作歌手的她說：「自己是宅女，不工作的時候就會窩在家裡，哪都不去，上網找靈感創作，可以消磨一天的時光。」她 17歲時拍〈伸出圓手〉 MV，曾出借自己的香閨當拍攝場景，女神的香閨一系列粉色充滿夢幻的公主風。

四葉草說：「之前喜歡房間是粉色公主風格，現在隨著年紀增長，喜歡白色簡約風，最久長達半年沒回家，因為不常回家所以家裡很整齊，只要有在家幾乎每天會打掃，有時後一天打掃七、八次，因為想事情太專心，忘記是不是有掃過，進房一定要先洗腳，要洗完澡才上床，不會在床上吃東西，睡覺怕有螞蟻。會在房間上網創作，有時靈感一來會整晚都不睡。」

她之前因拍戲腳扭傷，帶傷在澳門開唱、忍痛演出，所幸現在腳傷已痊癒，全心準備11日在台北華山Legacy舉辦的「草草鬧鬧」 讚聲演唱會，購票洽寬宏售票系統或萊爾富、OK便利商店。

(中時 )