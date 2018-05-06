林俊傑脫衣撩粉喊「媳婦兒」 幸運數迎足球隊奪勝

JJ昨在大連舉辦演唱會。（JFJ Productions提供）

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JJ昨在大連舉辦演唱會。（JFJ Productions提供）
全場歌迷拿應援手幅歡迎JJ。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）出道15年，昨晚第一次在大連舉辦演唱會， JJ感性表示，大連是巡演第七場，而七正是他最喜歡的數字，特別有紀念意義，剛好開唱前，演唱會隔壁場館舉行足球協會超級聯賽，大連以3:0衛冕冠軍，JJ覺得與大連格外有緣分，開心表示自己也是一個足球愛好者，且他巡演有個不成文習俗，就是走到哪裡都要踢一場預熱足球賽，今年還以工作室為名成立「聖所隊」。

他此次大連開唱僅辦一場，昨台下滿場萬名觀眾狂喊加場，JJ開玩笑說：「來之前我問自己，會有人來嗎？我問我同事，票應該不好賣吧？（售票）可能需要時間醞釀及宣傳，所以我們只安排了一場，要是知道會有這樣一個場面， 唉！早說嘛！」對於東北樂迷熱情呐喊的豪邁，JJ直言「今晚有點害羞」，隨後入鄉隨俗說起東北話，他邊脫外套邊說：「媳婦兒，快來幫我拿外套！」惹得現場女粉絲尖叫聲不斷。

曾勇奪冬奧會短道速滑冠軍的周洋昨隱身觀眾席欣賞，其實早在2010年當JJ林俊傑得知周洋的偶像是自己時，就第一時間與這位特殊的粉絲見面，在得知周洋遺憾錯過自己09北京演唱會後，當下即表示：：「等我再開演唱會的時候，我會請你來看我的演唱會。你以後的比賽我都會在關注，我是你的冰迷啊，所以你要加油！」此後，JJ不僅為周洋的比賽加油打氣，這次還趁周洋訓練空檔邀她來大連，兌現當年承諾。

(中時 )

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