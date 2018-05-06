SBL》璞園球迷感恩會 小遊戲加鬥牛嗨翻天

璞園6日全隊到齊出席球迷感恩會。(璞園提供)

友善列印
中時電子報
活動開始前，璞園與球迷一同替敬鵬工廠罹難者默哀1分鐘。(璞園提供)

剛拿下第15季SBL總冠軍的桃園璞園，6日前往桃園三民運動公園舉辦球迷感恩會，現場兵分兩路，分別進行三對三鬥牛與趣味遊戲，讓璞園球員跟球迷度過一個愉快的上午，他們也特地替敬鵬工廠大火罹難的消防員默哀1分鐘。

璞園球員分成兩邊，分別到三對三鬥牛區擔任裁判，以及跟球迷玩起包含五人六腳、水管吹乒乓球、走健康步道等小遊戲，不管是一路搞笑的簡浩當起裁判，或是看著林金榜在水管吹乒乓球欺負戴維斯，都讓球迷看得相當開心。

陳堅恩跟球迷一起玩五人六腳。(璞園提供)

簡浩當起三對三裁判，當然只是負責搞笑。(璞園提供)

其實自從4月29日順利擊敗富邦勇士封王後，璞園僅僅休息4天，就開始投入一連串的活動，包含4日出席桃園國民運動中心開幕與大有國中籃球訓練、5日出席桃園身心障礙嘉年華等活動，今天(6日)則是進行球迷感恩會。

接下來璞園整周行程滿檔，分別前往桃園迴龍國中、桃園大竹國小、桃園龍興國中、桃園竹圍國中、桃園新屋高中、桃園雙龍國小等地籃球教學，11日出席桃園三對三籃球賽記者會，活動詳情請上璞園建築籃球隊粉絲團查詢。

(中時電子報)

李啟瑋跟球迷玩水管吹乒乓球遊戲。(璞園提供)

璞園總教練麥班達(左)與桃園市體育局長夏金興、戴維斯合影留念。(璞園提供)
NBA》又輸給詹姆斯 暴龍官方推特…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。