SBL》璞園球迷感恩會 小遊戲加鬥牛嗨翻天

2018年05月06日 15:20 中時電子報 黃及人

活動開始前，璞園與球迷一同替敬鵬工廠罹難者默哀1分鐘。(璞園提供)

剛拿下第15季SBL總冠軍的桃園璞園，6日前往桃園三民運動公園舉辦球迷感恩會，現場兵分兩路，分別進行三對三鬥牛與趣味遊戲，讓璞園球員跟球迷度過一個愉快的上午，他們也特地替敬鵬工廠大火罹難的消防員默哀1分鐘。

璞園球員分成兩邊，分別到三對三鬥牛區擔任裁判，以及跟球迷玩起包含五人六腳、水管吹乒乓球、走健康步道等小遊戲，不管是一路搞笑的簡浩當起裁判，或是看著林金榜在水管吹乒乓球欺負戴維斯，都讓球迷看得相當開心。

陳堅恩跟球迷一起玩五人六腳。(璞園提供)

簡浩當起三對三裁判，當然只是負責搞笑。(璞園提供)

其實自從4月29日順利擊敗富邦勇士封王後，璞園僅僅休息4天，就開始投入一連串的活動，包含4日出席桃園國民運動中心開幕與大有國中籃球訓練、5日出席桃園身心障礙嘉年華等活動，今天(6日)則是進行球迷感恩會。

接下來璞園整周行程滿檔，分別前往桃園迴龍國中、桃園大竹國小、桃園龍興國中、桃園竹圍國中、桃園新屋高中、桃園雙龍國小等地籃球教學，11日出席桃園三對三籃球賽記者會，活動詳情請上璞園建築籃球隊粉絲團查詢。

(中時電子報)

李啟瑋跟球迷玩水管吹乒乓球遊戲。(璞園提供)