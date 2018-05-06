外埔桐花祭開幕 12對夫妻公婆樹下談情說愛

台中市2018桐花祭於百年公婆樹下舉行「桐花愛戀儀式」。（王文吉攝）

友善列印
中時
12對夫妻依序進場，在百年公婆樹下分享自身的幸福故事。（王文吉攝）

台中市2018桐花祭以「愛的誓約」為主題，並結合年底花博盛會，將活動集中於外埔區舉辦，6日在百年公婆樹下開幕，還有桐花步道健行、客家藝文饗宴、藝術商品展示等，現場熱鬧非凡。市長林佳龍也到場同樂，他表示，提前帶領市民聆聽花開的聲音，也希望花博外埔展區能讓在地農特產、客家文化一起被看見。

活動以「公婆樹下桐花愛戀儀式」開場，12對夫妻在公婆樹與市長林佳龍的見證下，分享自身的幸福故事，其中，莊豐銘及楊惠涵夫婦是2016年接受市長證婚「桐花馬車婚禮」的男女主角，再度接受市長祝福，深具意義。市府客家事務委員會主委劉宏基、市議員李榮鴻、吳敏濟、外埔區長陳柏宏也到場共襄盛舉。

林佳龍表示，桐花是五月雪，今年桐花祭選在外埔舉辦，希望能讓市民提前聆聽花開的聲音。他還說，花博外埔展區結合農業創新技術，展現花博生產、生態、生活核心精神，也希望在後花博時期，吸引青年農民投入耕作，使在地農特產、客家文化一起被看見。

客委會表示，外埔桐花步道旁設有展區，為花博暖身，參與桐花步道健行的民眾也可以到以花博吉祥物為主題的「彩繪稻田」拍照，提前感受花博氣氛。外埔區公所表示，花博外埔園區結合農創4.0技術，呼應花博發展精緻農業的目標，傳達慢食、慢活、漫遊的樂趣。

(中時 )

全國首座雙館美學建築 台中綠美… 梅雨重頭戲要來了！ 氣象局這張…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。