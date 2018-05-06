外埔桐花祭開幕 12對夫妻公婆樹下談情說愛

2018年05月06日 15:22 中時 王文吉

12對夫妻依序進場，在百年公婆樹下分享自身的幸福故事。（王文吉攝）

台中市2018桐花祭以「愛的誓約」為主題，並結合年底花博盛會，將活動集中於外埔區舉辦，6日在百年公婆樹下開幕，還有桐花步道健行、客家藝文饗宴、藝術商品展示等，現場熱鬧非凡。市長林佳龍也到場同樂，他表示，提前帶領市民聆聽花開的聲音，也希望花博外埔展區能讓在地農特產、客家文化一起被看見。

活動以「公婆樹下桐花愛戀儀式」開場，12對夫妻在公婆樹與市長林佳龍的見證下，分享自身的幸福故事，其中，莊豐銘及楊惠涵夫婦是2016年接受市長證婚「桐花馬車婚禮」的男女主角，再度接受市長祝福，深具意義。市府客家事務委員會主委劉宏基、市議員李榮鴻、吳敏濟、外埔區長陳柏宏也到場共襄盛舉。

林佳龍表示，桐花是五月雪，今年桐花祭選在外埔舉辦，希望能讓市民提前聆聽花開的聲音。他還說，花博外埔展區結合農業創新技術，展現花博生產、生態、生活核心精神，也希望在後花博時期，吸引青年農民投入耕作，使在地農特產、客家文化一起被看見。

客委會表示，外埔桐花步道旁設有展區，為花博暖身，參與桐花步道健行的民眾也可以到以花博吉祥物為主題的「彩繪稻田」拍照，提前感受花博氣氛。外埔區公所表示，花博外埔園區結合農創4.0技術，呼應花博發展精緻農業的目標，傳達慢食、慢活、漫遊的樂趣。

(中時 )