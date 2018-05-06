窗戶卡卡的 花蓮女士官拆卸不慎跌落10米天井亡

花東防衛司令部驚傳女下士爬窗拆卸紗窗時，不慎墜樓身亡意外。（許家寧攝）

友善列印
中時
服役於吉安鄉南埔營區機步營的陳姓女下士，經送花蓮慈濟搶救一天後仍宣告死亡。（許家寧攝）

花蓮國軍驚傳墜落意外！花東防衛司令部機步營1名23歲的陳姓女士官，4日上午11時從事女姓士官兵寢室打掃工作時，疑重心不穩，不慎失足從3樓高天井跌落地面，目睹墜樓的女兵嚇得通報長官，陳女傷勢嚴重送醫後仍不治，事故發生原因有待檢警調查釐清。

位於花蓮吉安鄉南埔營區的陳姓女下士，周五上午11時上午操課結束後，帶著一名女兵提前準備下午打掃的前置作業，陳女攀爬至3樓寢室外，將靠外側窗戶的紗窗拆下時，疑似因紗窗卡榫太緊，在拆卸時出力不慎，重心不穩摔落10公尺高的地面。

陳女經搶救一日後仍在5日晚間宣告不治，父母及姊姊接獲噩耗悲痛不已。據了解，家住花蓮市的陳姓女下士，家境普通，因為憧憬軍旅生涯，入伍服役已有4年，平時工作態度認真，表現頗受上級肯定，目前已佔中士缺，可能因求好心切造成悲劇發生。

花防部政戰主任黃鍾昌說，依照作業程序，平時真的要爬高，會要求輔以梯子或其他方式攀爬，不能沒安全措施情儣下直接攀爬，他也指出，一般來說室內靠外側有天井的窗戶，真的窗戶卡死，也不會要求一定要拆卸下清洗，軍方對於這起意外感到相當遺憾。

吉安警方表示，目前全案已報請花檢署檢察官進行相驗，將進一步調查釐清軍方是否有相關疏失責任；花防部也會強調，將會針對轄下營區內所有會造成危安處所進行盤點與改善，未來也會對帶班幹部加強相關安全宣導登高作業的安全。

(中時 )

7旬老婦忘機車停哪 大同分局延平… 婦幼隊辦反毒宣導受歡迎 1000人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。