窗戶卡卡的 花蓮女士官拆卸不慎跌落10米天井亡

2018年05月06日 15:36 中時 許家寧

服役於吉安鄉南埔營區機步營的陳姓女下士，經送花蓮慈濟搶救一天後仍宣告死亡。（許家寧攝）

花蓮國軍驚傳墜落意外！花東防衛司令部機步營1名23歲的陳姓女士官，4日上午11時從事女姓士官兵寢室打掃工作時，疑重心不穩，不慎失足從3樓高天井跌落地面，目睹墜樓的女兵嚇得通報長官，陳女傷勢嚴重送醫後仍不治，事故發生原因有待檢警調查釐清。

位於花蓮吉安鄉南埔營區的陳姓女下士，周五上午11時上午操課結束後，帶著一名女兵提前準備下午打掃的前置作業，陳女攀爬至3樓寢室外，將靠外側窗戶的紗窗拆下時，疑似因紗窗卡榫太緊，在拆卸時出力不慎，重心不穩摔落10公尺高的地面。

陳女經搶救一日後仍在5日晚間宣告不治，父母及姊姊接獲噩耗悲痛不已。據了解，家住花蓮市的陳姓女下士，家境普通，因為憧憬軍旅生涯，入伍服役已有4年，平時工作態度認真，表現頗受上級肯定，目前已佔中士缺，可能因求好心切造成悲劇發生。

花防部政戰主任黃鍾昌說，依照作業程序，平時真的要爬高，會要求輔以梯子或其他方式攀爬，不能沒安全措施情儣下直接攀爬，他也指出，一般來說室內靠外側有天井的窗戶，真的窗戶卡死，也不會要求一定要拆卸下清洗，軍方對於這起意外感到相當遺憾。

吉安警方表示，目前全案已報請花檢署檢察官進行相驗，將進一步調查釐清軍方是否有相關疏失責任；花防部也會強調，將會針對轄下營區內所有會造成危安處所進行盤點與改善，未來也會對帶班幹部加強相關安全宣導登高作業的安全。

(中時 )