坂口健太郎來台會影迷 千張同樂會門票秒殺

坂口健太郎一踏進桃園機場入境大廳，就讓前來接機的近300名粉絲瘋狂尖叫，相機、手機拍照聲此起彼落，短短不到500公尺的上車路程，足足走了近20分鐘才上車。（陳麒全攝）

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日本「鹽顏男神」坂口健太郎6日搭乘華航CI107班機於中午12時10分抵達桃園機場，坂口一身輕鬆打扮，見媒體記者主動打招呼，非常親切，走在入境長廊時，有不少同班機的日本旅客認出他，他也客氣地揮手回應。（陳麒全攝）
日本「鹽顏男神」坂口健太郎6日搭乘華航CI107班機於中午12時10分抵達桃園機場，坂口一身輕鬆打扮，見媒體記者主動打招呼，非常親切，走在入境長廊時，有不少同班機的日本旅客認出他，他也客氣地揮手回應。（陳麒全攝）
日本「鹽顏男神」坂口健太郎6日搭乘華航CI107班機於中午12時10分抵達桃園機場，坂口一身輕鬆打扮，見媒體記者主動打招呼，非常親切，走在入境長廊時，有不少同班機的日本旅客認出他，他也客氣地揮手回應。（陳麒全攝）
日本「鹽顏男神」坂口健太郎6日搭乘華航CI107班機於中午12時10分抵達桃園機場，坂口一身輕鬆打扮，見媒體記者主動打招呼，非常親切，走在入境長廊時，有不少同班機的日本旅客認出他，他也客氣地揮手回應。（陳麒全攝）
日本「鹽顏男神」坂口健太郎6日搭乘華航CI107班機於中午12時10分抵達桃園機場，坂口一身輕鬆打扮，見媒體記者主動打招呼，非常親切，走在入境長廊時，有不少同班機的日本旅客認出他，他也客氣地揮手回應。（陳麒全攝）
日本「鹽顏男神」坂口健太郎6日搭乘華航CI107班機於中午12時10分抵達桃園機場，坂口一身輕鬆打扮，見媒體記者主動打招呼，非常親切，走在入境長廊時，有不少同班機的日本旅客認出他，他也客氣地揮手回應。（陳麒全攝）
日本「鹽顏男神」坂口健太郎6日搭乘華航CI107班機於中午12時10分抵達桃園機場，坂口一身輕鬆打扮，見媒體記者主動打招呼，非常親切，走在入境長廊時，有不少同班機的日本旅客認出他，他也客氣地揮手回應。（陳麒全攝）

日本「鹽顏男神」坂口健太郎6日搭乘華航CI107班機於中午12時10分抵達桃園機場，坂口一身輕鬆打扮，見媒體記者主動打招呼，非常親切，走在入境長廊時，有不少同班機的日本旅客認出他，他也客氣地揮手回應。

坂口健太郎一踏進桃園機場入境大廳，就讓前來接機的近300名粉絲瘋狂尖叫，相機、手機拍照聲此起彼落，還有媽媽級的粉絲也不管懷中還背著小孩，也是一路向前衝，就為了爭相目睹偶像的風采。也許是驚訝自己在台灣的人氣超夯，坂口頻頻回頭看接機粉絲，並不時向粉絲揮手致意。

坂口健太郎雖然在保全人員的開道下前往搭乘保姆車，但現場接機的粉絲實在太熱情，過程中不時出現推擠的情況、還有粉絲跌倒，他也立刻停下腳步拉起跌倒的粉絲，並多次停下腳步，透過翻譯人員轉告「請大家注意安全，不要推擠！」，十分擔心粉絲的安全。短短不到500公尺的上車路程，足足走了近20分鐘才上車。

坂口健太郎6日下午出席與綾瀨遙主演的新片《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》的記者會，稍晚也會現身美麗華大直影城的3場粉絲同樂會，同樂會門票開賣後，1000個座位在1分鐘內秒殺，也證明他的男神魅力果然無法擋。

(中時 )

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