逆差不OK！財長訪中後 川普揚言重整中美貿易關係

川普5日出席克里夫蘭的活動。(圖/美聯社)

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中時電子報

就在中美貿易戰傳出濃濃煙硝味之際，財政部長穆欽先率團訪問北京，期盼解決兩國的歧異，但總統川普卻在穆欽返美後，透露兩國並沒有談攏。川普也在5日出席活動時再次堅決的表示貿易逆差不OK！他雖然很尊重中國國家主席習近平，但是他一定要重整兩國之間的關係。

美國總統川普5日在俄亥俄州克里夫蘭出席共和黨活動表示，雖然自己十分尊重中國國家主席習近平，但他一定要重新平衡與中國的貿易關係，還說兩國之間的貿易不能在這樣繼續下去，美國不會再容忍與中國之間巨額的逆差。

川普也對與會者表示，「我們將會在與其他國家的關係上表現的更聰明」，還說「你們看看我們和其他國家之間的貿易差距，別讓任何人告訴你逆差是OK的」。

川普也在與約600名鋼鐵工人及小型企業主見面時稱，由財政部長穆欽帶領訪問北京的代表團，剛與中國完成談判返回美國，華盛頓將考慮下一步對策，不能再讓中國單方面從美國獲利。

美國財政部長姆穆欽3日率團訪問中國，就中美貿易不均衡、知識產權、合資技術和合資企業的問題進行談判，外媒曝光美國要求在一年內把美中貿易逆差削減1000億美元，並在下一年度再削減1000億美元，且還要求中國停止向《中國製造2025》計劃中的先進技術領域提供補貼。

對此要求雙方似乎談不攏，這次談判後川普在推特上表示，中國被兩國之間的貿易逆差給「寵壞了」，也預告美國將會採取一些行動。而中共黨媒《人民日報》堅稱，中國「絕不拿核心利益做交換」。

(中時電子報)

文章來源：In Discussion Ostensibly About Tax Cuts, Trump Keeps China in Cross Hairs

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