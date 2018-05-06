婦幼隊辦反毒宣導受歡迎 1000人報名搶60名額

2018年05月06日 16:15 中時 程炳璋

孩童扮起小小波麗士，穿上特製警察制服，幫助警方作起反毒宣導。（程炳璋攝）

反毒工作不只是一般刑大、保大業務，台南市婦幼隊發現許多吸毒者容易有家暴行為，1人吸毒，波及全家，6日趁著假日舉辦一場「反毒小尖兵」活動，反應熱烈，60個名額，總計報名來了1000人，還有民眾希望開辦第2場次。

台南市婦幼隊找來繪本老師Ingrid，現場為兒童敘述法務部得獎的一部反毒繪本故事「恐龍樂園」、「大野狼的神秘藥丸」，全場生動的解說帶動兒童的關注。

婦幼隊並改編童話故事，安排一場反毒行動劇「白雪公主怎麼了？」，自家內勤女隊員擔綱扮起故事角色，讓幼童扮起小小波麗士在劇中軋上一角。

1名由社會局安置的10歲王小妹妹即將被美國家庭領養，7月將離開台灣，現由領養的阿嬤照顧，阿嬤希望小女孩在台灣留下美好的回憶，全家陪同參與，女警潘品如並贈送祝福卡片與繪本故事書給小妹妹，希望她勇敢面對新生活。

台南市婦幼隊長陳福和表示，近年新興毒品變化迅速，許多未成年兒少常受誘惑吸食，過去有不少家暴案件，發現施暴者有吸毒毒品的前科，最後父母進監牢，無辜孩子失去家人照顧，還需要社會找領養家庭安置。他呼籲，毒品不只危害自身，更禍及家庭，民眾千萬不可以身試法。

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(中時 )