從未支持「挺管」字眼 管中閔發聲明：反政治力介入

中研院院士管中閔。(中時資料照片)

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中時電子報

管中閔今(6)日在自己的臉書發出聲明，表示自己堅持大學自主與學術自由的理念，並拒絕任何政治力介入，另外他也更提到「個人從未支持或同意任何團體或活動使用「挺管」字句。」

他同時在聲明中表示，他力挺台大代理校長郭大維今天致全校的公開信。

最後，他表示，「反對新型黨國資本主義，反對政經特權新階層，才是我們對這塊土他、對共同生活在這塊土地上的人們所應承擔的責任與任務」。

[管中閔聲明]

參與台大校長遴選時，我曾在治校理念的報告中批判由上而下的政治操作與收編，所以主張回歸民間社會、進行由下而上的社會工程。

如今面對統治權力的貪暴強横，我認為民間亟需驅動三項社會工程：

一是捍衛大學自主與學術自由，對抗任何政治勢力長驅直入。

二是重建社會信任機制，拒絕任何政治力量挑動族群、階層的對立動員，破壞社會

價值與碁石。

三是抗拒「吃銅吃鐵，跑馬圈地」的新型黨國資本主義，為了鞏固政經特權新階層，而掠奪所有權位和名器，並搜刮、壟斷所有社會經濟利益。

台大的社會與學術地位應當是這三個社會工程的堡壘。我個人從未支持或同意任何團體或活動使用「挺管」字句。我認同也支持郭代校長大維今曰致全校公開信，籲請各界莫再自限於「挺管』或「反管」的標籤反而成為政治勢力惡質操作、激化對立動員的語言工具。

堅持大學自主與學術自由重建社會信任機制，反對新型黨國資本主義，反對政經特權新階層，才是我們對這塊土他、對共同生活在這塊土地上的人們所應承擔的責任與任務。

(中時電子報)

管中閔聲明。(圖/翻攝自管中閔臉書)
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