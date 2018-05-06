破壞力強「浣熊」當寵物 林宏村夫婦樂在其中

2018年05月06日 16:53 中時 楊樹煌

調皮的浣熊很狡詐，向人乞討食物時，會乖順的與人示好握手。（楊樹煌攝）

浣熊很喜歡享受著有人為其抓癢的快感。（楊樹煌攝）

浣熊平時看似乖順靈巧，但卻帶凶猛野性。（楊樹煌攝）

南投縣埔里鎮有對喜愛動物的林宏村、游佳孟夫婦，他們飼養的寵物不是貓、狗，而是較稀有的「果子狸」和「貂」，現在改飼養「浣熊」，雖然讓林家有如被拆屋般凌亂，但飼主仍樂在其中，並對飼養動物有說不完的故事。

住埔里鎮水頭里中正路169-10號經營宏村菁仔行的林宏村夫婦，一向對飼養動物有興趣，林宏村說，早年見有人繁殖果子狸，好奇心趨使，買隻回來飼養，養1年多正乖巧時，疑被人抱走，突然不見了，讓其全家人都很不捨，難過好幾天。

為彌補對果子狸的不捨之情，林宏村與妻兒開車去屏東玩，看到有人賣「貂」，花8萬元買了1對貂回來飼養，沒多久，家人無法忍受貂的臭味，決定不再飼養，於是將牠帶回屏東，賤價賣回原飼主，換成1對浣熊。

林宏村說，4年前買回的小浣熊，圓圓臉龐很討喜、乖巧可愛，很通人性；每天都成為家中夫婦和小孩們爭寵逗玩的對象，熟識客人來也會抱著牠把玩，蠻逗趣的，而且很會撒嬌，愛人抓癢，給牠食物吃，會跟人握手示好，不給東西吃，連理都不理，很有個性。

但浣熊似精力過剩，整天活蹦亂跳玩不停，其靈巧中帶點野性，常把家中物品翻來覆去，像在拆屋似的，所以被取名「拆屋」；林姓飼主說，浣熊頑皮有野性，如民眾沒耐心、沒時間照顧的建議不要飼養。

林家母浣熊2年前因在屋後曬太陽過久，家人忙中疏於注意，未適時給牠喝水，不幸暴斃，讓他們都很傷心與不捨，於是將公浣熊飼養在家門口，卻成為路過民眾好奇圍觀焦點，因逗趣可愛，很多人都喜愛，讓他們也引以自豪。

常用鍊子綁住帶浣熊出去散步的林宏村夫婦指出，浣熊日漸長大後，有點凶猛又狡詐，常會向人討食，不從還會抓人，所以不敢將牠放風在外，以免傷人；林太太游佳孟透露，浣熊愛玩水、愛吃肉，不喜歡吃白土司和青菜，常會將食物咬著丟進水裡，非常調皮但很可愛。

(中時 )