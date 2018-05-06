松山慈惠堂贈火災警報器 新北五樓下公寓免費申請

2018年05月06日 16:49 中時電子報 吳家詮

臺北市松山慈惠堂於昨（5）日晚間於臺北市小巨蛋弘揚母愛音樂晚會舉辦住宅用火災警報器捐贈儀式。（吳家詮翻攝）

臺北市松山慈惠堂於昨（5）日晚間於臺北市小巨蛋弘揚母愛音樂晚會舉辦住宅用火災警報器捐贈儀式，由新北市政府副市長呂衛青接受捐贈，新北市消防局指出，5樓以下之公寓住宅，可至轄區消防分隊免費申請，一戶一只為限。

雖然松山慈惠堂座落於臺北市，但是王母娘娘慈悲不設限，本次由新北市副市長呂衛青代表受贈6,000只住宅用火災警報器，將協助新北市轄區獨居老人、弱勢及高風險家庭安裝，將大愛轉為實際力量，守護我們珍惜的每一個家庭。

新北消防局指出，住宅用火災警報器具有偵測異常溫度和煙霧的功能，能在火警剛發生及早通報民眾逃生，具安裝簡便、價格便宜及供電時效長的優點，根據國內外經驗，住宅用火災警報器如裝設得宜，能有效抑制火災，也能有效減少人命傷亡。

爲了家人的生命財產安全，消防局呼籲，請儘快至大賣場、量販店、消防器材店或網路平台購買，以爭取逃命時間及存活機會，也歡迎社會各界踴躍捐贈，另外新北市5樓以下之公寓住宅，可至轄區消防分隊免費申請，惟每年數量有限，以一戶一只方式推廣安裝並以弱勢民眾為優先對象，倘您有安裝需求，可致電消防局或轄區消防分隊洽詢。

松山慈惠堂自民國59年興建以來，除平時致力於弘揚宗教、從善積德與推廣文化建設，將信眾之愛心回饋社會，彰顯大愛精神外，以往更捐贈臺北市自動心臟電擊去顫器、 抗震血壓監視儀器、住宅用火災警報器及新北市救護車、復康巴士等對推動公益發展亦為全國首屈一指。

(中時電子報)