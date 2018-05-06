選辦擴大成立 謝立功：基隆不能只有中段班就滿足

2018年05月06日 17:00 中時 張穎齊

國民黨基隆市長參選人謝立功今（6）日在義一路擴大成立競選辦公室，國民黨基隆市黨部與許多地方人士紛紛參與，眾人一起進行團拜。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功今（6）日在義一路擴大成立競選辦公室，國民黨基隆市黨部與許多地方人士紛紛參與。（張穎齊翻攝）

縣市首長選舉倒數202天，國民黨基隆市長參選人謝立功今（6）日在義一路擴大成立競選辦公室，許多地方人士紛紛到場助陣，謝立功表示，基隆不能只是回到中段班就滿足，對於市長林右昌做好的會肯定，但執行不力的，就交給謝立功來推動；基市府則回應，林市長隨時隨地都在關心民情，並要求各局處重視，依法克服解決民瘼。

謝立功表示，這幾十年來，基隆的進步很有限，基隆的通勤族高達4成，是全台最高，顯示基隆人缺少在地就業的機會，對此他提出「再造北國門」的政策，基隆應該利用海、空的優勢，促進經濟的發展，增加基隆就業的機會。

「基隆不能只回復到中段班就自滿！」謝說，不可否認，今天基隆的進步，有很多是前任市長的努力，但基隆是台灣頭，應做到台灣第一，在與其他各縣市的評比中，不能只從後段班回到中段班就自滿；而對於林右昌做好的部分，會給予肯定，但做不好的就由他來繼續推動。

他表示，雖然很多人說他太像學者，但他並不只是學者，因為他有理論的基礎與豐富的實務經驗，另外很多人抱怨林右昌上後後就取消「市民有約」，若他當選後一定恢復，且現在辦公室每周三下午2時都會有「立功跨邁」座談會。

此外，謝立功也聘請了前市府秘書長許清坤擔任辦公室主任，並宣布正式的的競選總部會在9月成立，到時候再公布總幹事人選。

對此，市府表示，林市長隨時隨地都在了解民意，接受民情反映，在外現勘、視察、參與各種行程都在探求民瘼，在市府內部各種會議召開，都非常關心市民反映的每項問題，並要求各局處重視，依法克服解決。

市府指出，現在許多縣市都已取消市民有約，如台北市、新北市、新竹市，而改採1999市民熱線與市政信箱丶與基層里長座談等多元管道，因此，雖不再辦理市民有約，這些其他形式仍延續相同的精神。

(中時 )