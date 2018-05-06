「鐵馬趴趴GO」＆母親節活動 魚池鄉熱鬧溫馨

魚池鄉母親節活動，每位獲表揚的模範媽媽，都有她感人的事蹟，及對家庭與社會的貢獻。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
魚池鄉母親節活動，包括日月潭及大林等3大休閒農業區，總共有13位模範母親受表揚。（沈揮勝攝）
魚池鄉鐵馬趴趴GO活動風評佳受歡迎。騎行路線深入山村，為在地經濟與產業帶來新願景。（沈揮勝攝）
獲獎人王信英家族與貴賓合照。王信英是魚池鄉逾半鄉民的師母，她的先生張榮輝老師，在魚池國中任教40多年。（沈揮勝攝）
模範母親受表揚。（沈揮勝攝）
立委馬文君（右）、蔡培慧（左），代頒縣長獎狀給模範母親當選人。（沈揮勝攝）
鄉長陳錦倫（右）與模範母親家族合影。（沈揮勝攝）
鄉民代表頒發禮品給模範母親。（沈揮勝攝）
立委馬文君（左）向張榮輝（左二）、王信英（左三）表達敬意。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉知名自行車騎行活動「魚池鐵馬趴趴GO」，6日在魚池國中旁的假日休閒廣場起跑，近千騎士繞行日月潭周邊村莊作深度體驗；全鄉各界同步舉辦母親節活動，包括鄉內3大休閒農業區及日月潭所在地的水社、日月兩村，13名模範母親接受表揚，現場溫馨且熱鬧。

13名模範母親包括魚池村王信英、東光村張海森、東池村吳阿夏、大林村陳月英、共和村陳游雲子、新城村游瑞娟、大雁村蘇素月、中明村吳金格、五城村巫素珠、水社村文劉貴英、日月村黃切、頭社村黃游美嬌與武登村林素貞。

表揚活動由鄉長陳錦倫、鄉代會副主席梁政裕主持，立委馬文君、蔡培慧與縣議員石慶龍、謝明謀，以及全鄉各村村長、鄉民代表都到場。

陳錦倫表示，每位模範母親，都有她們感人的故事。譬如魚池村王信英，1965年與魚池國中張榮輝老師結婚，除孝敬公婆、相夫教子，事實上也是大半魚池鄉民的師母；東光村張海森，勤儉持家、胼手胝足、注重品格、知足常樂，育3男1女，堅守本分、貢獻社會。

上午9點鐘鳴槍的「2018魚池鐵馬趴趴GO」，今年已邁入第9個年頭，其穩定、趣味性騎行體驗，在自行車友界頗受好評。

本屆活動設定600人為上限，但未能如願報名而主動隨行的參與者估計約有400人，因此實際到場人數破千。他們深入山村深刻了解在地之美，為產業帶來新的希望與活力。

其全程為17.5公里，上午9點從假日休閒廣場鳴槍，走台21線魚池、新城段經投131線至仙楂腳，轉投66線繞火焙坑、蓮華池，再從五城國小附近回到投131線，經金龍山附近轉入田螺塢、孔明廟，最後返回起跑點。

陳錦倫表示，魚池鐵馬趴趴GO活動因獨特的騎行體驗而受歡迎。去年路線繞行東光、東池山區，今年重心擺在大雁、五城與中明。年年變更的路線，除帶給車友新鮮感，也讓車友透過實地體驗，了解魚池鄉農特產業，進而推廣在地農特特產品。

文化觀光課長巫玟賢、活動承辦人杜安琪指出，沿途設有補給站，為車手提供在地優質農特補給品，另有集章活動，提升騎行趣味性，車手返回終點，可憑集章DM領取以在地農特產所烹調的風味午餐，讓參與者得以充分體驗在地文化與風情。

(中時 )

好市多屁孩硬推車刮傷賓士 心痛… 長笛教母樊曼儂號召 國際長笛藝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。