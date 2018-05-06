「鐵馬趴趴GO」＆母親節活動 魚池鄉熱鬧溫馨

2018年05月06日 16:54 中時 沈揮勝

魚池鄉母親節活動，包括日月潭及大林等3大休閒農業區，總共有13位模範母親受表揚。（沈揮勝攝）

魚池鄉鐵馬趴趴GO活動風評佳受歡迎。騎行路線深入山村，為在地經濟與產業帶來新願景。（沈揮勝攝）

獲獎人王信英家族與貴賓合照。王信英是魚池鄉逾半鄉民的師母，她的先生張榮輝老師，在魚池國中任教40多年。（沈揮勝攝）

模範母親受表揚。（沈揮勝攝）

立委馬文君（右）、蔡培慧（左），代頒縣長獎狀給模範母親當選人。（沈揮勝攝）

鄉長陳錦倫（右）與模範母親家族合影。（沈揮勝攝）

鄉民代表頒發禮品給模範母親。（沈揮勝攝）

立委馬文君（左）向張榮輝（左二）、王信英（左三）表達敬意。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉知名自行車騎行活動「魚池鐵馬趴趴GO」，6日在魚池國中旁的假日休閒廣場起跑，近千騎士繞行日月潭周邊村莊作深度體驗；全鄉各界同步舉辦母親節活動，包括鄉內3大休閒農業區及日月潭所在地的水社、日月兩村，13名模範母親接受表揚，現場溫馨且熱鬧。

13名模範母親包括魚池村王信英、東光村張海森、東池村吳阿夏、大林村陳月英、共和村陳游雲子、新城村游瑞娟、大雁村蘇素月、中明村吳金格、五城村巫素珠、水社村文劉貴英、日月村黃切、頭社村黃游美嬌與武登村林素貞。

表揚活動由鄉長陳錦倫、鄉代會副主席梁政裕主持，立委馬文君、蔡培慧與縣議員石慶龍、謝明謀，以及全鄉各村村長、鄉民代表都到場。

陳錦倫表示，每位模範母親，都有她們感人的故事。譬如魚池村王信英，1965年與魚池國中張榮輝老師結婚，除孝敬公婆、相夫教子，事實上也是大半魚池鄉民的師母；東光村張海森，勤儉持家、胼手胝足、注重品格、知足常樂，育3男1女，堅守本分、貢獻社會。

上午9點鐘鳴槍的「2018魚池鐵馬趴趴GO」，今年已邁入第9個年頭，其穩定、趣味性騎行體驗，在自行車友界頗受好評。

本屆活動設定600人為上限，但未能如願報名而主動隨行的參與者估計約有400人，因此實際到場人數破千。他們深入山村深刻了解在地之美，為產業帶來新的希望與活力。

其全程為17.5公里，上午9點從假日休閒廣場鳴槍，走台21線魚池、新城段經投131線至仙楂腳，轉投66線繞火焙坑、蓮華池，再從五城國小附近回到投131線，經金龍山附近轉入田螺塢、孔明廟，最後返回起跑點。

陳錦倫表示，魚池鐵馬趴趴GO活動因獨特的騎行體驗而受歡迎。去年路線繞行東光、東池山區，今年重心擺在大雁、五城與中明。年年變更的路線，除帶給車友新鮮感，也讓車友透過實地體驗，了解魚池鄉農特產業，進而推廣在地農特特產品。

文化觀光課長巫玟賢、活動承辦人杜安琪指出，沿途設有補給站，為車手提供在地優質農特補給品，另有集章活動，提升騎行趣味性，車手返回終點，可憑集章DM領取以在地農特產所烹調的風味午餐，讓參與者得以充分體驗在地文化與風情。

(中時 )