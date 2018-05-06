長笛教母樊曼儂號召 國際長笛藝術節各國首席齊聚交流

2018年05月06日 16:55 中時 趙靜瑜

耕耘台灣藝文40年，也是傳藝金曲獎出版類特別獎得主樊曼儂不折不扣，就是「長笛家的媽」，她所一手創立台灣唯一國際長笛藝術節本周進入第五屆，首席雲集，也開展著台灣長笛演奏視野。

樊曼儂說，台灣長笛樂壇從早期的篳路藍縷到今日的繁花綻放，「這當中蘊含許多人無私奉獻的心血，我只是持續做演出、教育推廣等工作。」2006年樊曼儂首度策畫了第一屆國際長笛藝術節，創下亞洲首例，至今網羅國際長笛大師與國內長笛室內樂團近70位綜合國內外長笛名家，承先啟後，已經成為長笛圈不可忽視的平台。

「過去演奏長笛，對我幾乎沒有困難，後來藝專畢業之後留校教書，教的都是學弟妹，正好可以由他們身上了解吹長笛的困難，也可以藉著教書的機會愛學習如何傳授長笛演奏訣竅。」樊曼儂說，邊教邊學，教學相長，在她身上得到充分印證。樊曼儂說，透過國際長笛藝術節可以聚焦各方長笛名家的精髓，讓台灣長笛學子充電，更容易進步。

今年的國際長笛藝術節邀請到兩位世界重要樂團長笛首席首度訪台，包括羅馬國立聖西西里亞學院管弦樂團交響樂團的長笛首席奧立瓦(Andrea Oliva)。出生於1977年，成績出色，他曾被老師也是世界知名長笛大師詹姆士高威譽為「世界長笛界，閃亮一顆星。」

身為馬勒青年交響樂團、卡拉揚學院一員，奧利瓦23歲便在指揮家阿巴多、馬澤爾、葛濟夫、歐拉模、楊頌斯、海廷克帶領下擔任柏林愛樂客席首席。2001至2003年擔任羅馬歌劇院交響樂團、米蘭史卡拉樂團、巴伐利亞廣播電台交響樂團等客席長笛首席。奧立瓦表示，有人選擇長笛獨奏，有人喜歡重奏，「但我喜歡在樂團工作的感受。」奧立瓦說，他總會將交響樂團看成是比較大的「室內樂團」，「長笛聲部負責的就是整首樂曲某一部分的精華，這讓我覺得責任感加重，但也非常有成就感。」

另一位美國匹茲堡交響樂團長笛首席羅娜．麥姬(Lorna McGhee)也是第一次參加第五屆國際長笛藝術節，她的音樂不但前衛，而且充滿人性溫度，多次被《匹茲堡論壇報》讚揚「她音域色彩的廣度令人驚豔。」麥姬出生於蘇格蘭，曾以客席首席長笛身分參與芝加哥交響樂團、倫敦交響樂團、倫敦愛樂等樂團，在1998年移民至美國之前，麥姬也是英國BBC交響樂團的聯合長笛首席之一。

麥姬說，她12歲就在青少年管弦樂團擔任長笛首席，自此也訂下了目標，「音樂是最充滿光輝的職業之一，身為長笛首席，在交響樂團終究是一個引領聲部向前鋪陳的工作，我們必須很清楚知道何時該起身領導，何時該緊緊跟隨。」

麥姬說，如果一切都只關注在自己身上，只擔心自己有沒有表現，而忽略了自己在音樂裡的責任，「樂迷就無法感受你想要表達的內在情感。」麥姬說如何做好自己的本分，其實很簡單，「彩排練習時非常仔細，但是正式演出時非常勇敢而慷慨，臣服在音樂之下，才能在音樂中相互啟發，得到共鳴。」

兩人將於5月7日登場的「長笛萬歲！長笛協奏曲之夜」音樂會中演出，其他參與的還包括吹笛人室內樂團、唐律長笛合奏團、許鶴齡、林一琦、林仁斌、周欣穎、潘竫詒與楊智越，鋼琴家王一心、陳育志、顏名秀，大鍵琴家施宣煌，以及莊文貞指揮長榮交響樂團，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )