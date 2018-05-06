1048天不停開挖 蘇花改中仁隧道今貫通

2018年05月06日 17:03 中時 許家寧

蘇花改工程人員相互握手，慶祝中仁隧道貫通。（許家寧翻攝）

中仁隧道開挖期間多次發生抽坍危險。（許家寧翻攝）

蘇花改工程處長邵厚潔（左二）努力朝2020年初全線通車目標前進。（許家寧翻攝）

向工程人員致敬！蘇花改工程中全長4.7公里的中仁隧道北上線，歷經1048天24小時不停開挖，順利貫穿花蓮飛田盤山，並克服岩層的軟弱帶與颱風期湧水困擾，工程在6日宣告正式貫通，施工團隊相互擁抱並開香檳歡呼，慶祝距離全線通車目標邁進一大步。

蘇花改建工程處長邵厚潔說，通過花蓮和中與和仁間山脈的中仁隧道為雙孔單向隧道，最高岩覆達1226公尺，為國內少見施工困難度極高的隧道工程，前後歷經艱困地質挑戰，像是片麻岩與大理岩交界軟弱帶，天氣好時施工順利，工作面幾乎沒有出水情形。

不過每年汛期期間就面臨豪大雨及颱風考驗，像是前年十月的卡努颱風外圍環流造成隧道湧水，最高每分鐘達113餘公噸，加上和中斷層及和中溪崩積層段地表覆蓋層僅約50公尺，降雨若大量滲進地盤，將造成開挖困難及隨可能發生抽坍危險。

邵厚潔表示，中仁隧道全長4.7公里，經全能工班24小時不停地趲趕，已順利貫通北上線，隧道內設有3座車行聯絡隧道、11座人行聯絡隧道、6處雙向緊急停車彎、南北洞口各設1座機房，以及隧道內設6座輔助機房等相關設施。

邵厚潔指出，中仁隧道貫通後將可確實掌握隧道地質，有利於後續隧道開挖，有效掌握整體工程進度，蘇花改工程處將會在「安全第一」的前提下，努力朝2020年初全線通車目標前進，盡快完成這條東部地區民眾期盼已久的「安全回家的路」。

(中時 )