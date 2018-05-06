不滿助接電發車索價2百元 男涉擄人又毆打吃上官司

2018年05月06日 17:27 中時 陳淑芬

陳姓男子車輛無法發動，主動請廖姓男子協助接電發動後，不滿廖男索2百元費用，佯開車載廖取款，高速行駛不理廖要求下車，稱要開去警局控告恐嚇。廖打手機求助，友人前來營救，陳男與廖男扭打，把廖打得多處挫傷，一審依傷害罪判陳男徒刑7月；限制自由判刑5月，得易科罰金。陳不服上訴，二審駁回。

判決書指出，陳男在106年2月間到台中區監理所，假使車輛無法發動，向廖姓男子要求協助接電發動車輛，完成後，廖男要求給付民間協助接電行情200元費用，陳男心生不滿，但佯裝同意，謊稱要去取款，廖擔心她藉故離去而坐進陳的車內一同前往。

廖男發現陳行車方向與所稱不符而要求停車，陳不理會，並以時速60、70公里行駛指稱：「我是警察，我要帶你去警察局，我要告你恐嚇我200元」。廖打手機給同行到監理所的友人求救，友人報警後，開車跟隨在陳男車輛停紅燈時，趨前打開陳駕駛座車門，兩人發生扭打，廖男趁機下車，陳男毆打、腳踹廖男，導致他門牙半脫位、身上多處挫傷、手部受傷，警方獲報到場處理。

一審以陳男剝奪他人自由，累犯處徒刑5月，得易科罰金；傷害部分，累犯處有期徒7月。陳男不服上訴，指稱毆打廖屬正當防衛，判7月徒刑太重等，台中高分院以一審量刑核無不當或違法而判處駁回，妨害自由部分得上訴、傷害部分不得上訴。

(中時 )