安康社宅躍升「豐原第一名宅」 正副元首簽到掛保證

2018年05月06日 17:30 中時 王文吉

與會貴賓將祈願卡繫在社宅樑柱模型上，象徵「祝福繞樑，久久不絕於耳」。（王文吉攝）

副總統陳建仁稱讚「安康共好社宅」是有溫度的家。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（左）致贈碗筷紀念品給住戶代表劉宛諭，祝福住戶「喜樂安康」。（王文吉攝）

劉宛諭代表安康社宅住戶接受林佳龍致贈碗筷紀念品。（王文吉攝）

副總統陳建仁（左）、台中市長林佳龍（右）一同簽署共好社宅新生活宣言。（王文吉攝）

副總統陳建仁（前排右三）在台中市長林佳龍（前排右四）旁陪同下，參觀安康共好社宅的在地保健室。（王文吉攝）

副總統陳建仁參觀安康共好社宅的好鄰安康店。（王文吉攝）

正副元首前後蒞臨豐原安康共好社宅，住戶笑說「難道我們住進豐原第一名宅！」（王文吉攝）

正副元首掛保證的「豐原安康共好社宅」6日舉辦「好厝邊入住PARTY」，副總統陳建仁在台中市長林佳龍的陪同下出席，寫下祈願卡繫在社宅樑柱模型上，並參觀社區的安康好客廳、好鄰安康店及在地保健室等公共空間。陳建仁大力稱讚「安康社宅不輸新加坡，還提供社會互助、醫療等服務，讓社區充滿溫度。」

總統蔡英文剛走，副總統陳建仁4天後蒞臨「安康共好社宅」，參加「好厝邊入住PARTY」，現場安排精彩表演，還有文創市集擺攤，宛如小型遊園會，場面熱鬧。剛入住的168戶居民也到中庭參與入厝活動，由劉宛諭代表接受林佳龍致贈碗筷紀念品。有住戶笑說「正副元首都來簽到，這難道是豐原第一名宅！」

陳建仁致詞時表示，他曾到新加坡參訪社會住宅，安康社宅不輸他們，而且新加坡剛實施時，有諸多不便，但台中都已一一解決。他也肯定台中領先六都，整合醫療、社會互助等服務，率先落成「有溫度」的社宅，而且是唯一完成法制作業的縣市，希望五都向台中學習。

林佳龍表示，安康共好社宅是台中第一個興建、完工的社宅，也是結合共好計畫的社宅，是一個有溫度的家。都發局長王俊傑指出，民眾對社會住宅有極大需求，包含都市更新分回、都市計畫回饋、民間參與案及興建規劃設案等，將陸續推出5503戶，落實居住正義。

(中時 )