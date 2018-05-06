不讓家庭鬧劇再發酵！ 梅根父將出席婚禮陪走紅毯

2018年05月06日 17:08 中時電子報 蔡萱

梅根在主演的電視劇《金裝律師》中，在結局時踏上紅毯結婚。(圖/美聯社)

英國哈利王子與美國女星的世紀婚禮即將登場，然而佔據外界關注的卻是梅根剪不斷理還亂的家庭鬧劇，她遠在美國家人紛紛出面砲轟梅根忘恩負義，居然都沒邀請他們參加婚禮，他的哥哥小湯瑪士甚至在婚禮兩周前寫公開信籲王室趕緊取消婚禮。對此梅根似乎不想讓這類的批評再次發酵，皇室在4日宣布梅根的父母確定會出席婚禮，且會按照習俗牽女兒走上紅毯。

據《每日郵報》報導，就在婚禮將在兩周後登場之際，皇室宣布準王妃梅根的父母都將會出席這場在溫莎舉辦的世紀婚禮，顛覆外界指出梅根因與家人不和，將不邀請父親湯瑪士（Thomas Markle ）出席婚禮甚囂塵上的傳言。

湯瑪士也4日被直擊在墨西哥羅薩里多的訂製服裝店量身，疑似在為婚禮的行頭做準備。

不過在此之前，原本沉浸在準備婚禮喜悅的梅根，卻被遠在美國的同父異母手足砲轟。梅根的哥哥小托瑪士（Thomas Markle Jr）認為梅根忘恩負義，為走上演藝之路把他們的父親搞到破產以後置之不理，還寫公開信喊話英國王室趕緊取消這場「王室史上最大錯誤的」婚禮。梅根的異母姐姐格蘭特 （Samantha Grant）也批梅根狠心竟不邀請家人。

而且皇室也表示，梅根父母會在婚禮一周前就到倫敦和準親家查理斯王子、卡蜜拉以及哈利的祖母祖父英國女王伊莉莎白二世以及菲利浦親王等王室成員見面。至於在婚禮當天，梅根的爸爸湯瑪士會按找傳統，牽著梅根的手走上紅毯。和梅根感情十分要好的媽媽拉德蘭（Doria Ragland）則會在當天陪同她坐車前往舉辦婚禮的溫莎城堡。

除此之外，哈利王子也希望在向已故的母親戴安娜王妃致敬，邀請了黛安娜的3個手足都會出席，黛安娜的姊姊簡（Lady Jane）也會在代表他們家族在婚禮發言。至於英國皇室目前已經確定英國女王、查爾斯王子、卡蜜拉、威廉王子、凱特王妃、夏綠蒂小公主、喬治小王子等人都會出席，但是已經高齡96歲的菲利浦親王可能會因為還沒從月期的髖關節手術復原而缺席。

(中時電子報)