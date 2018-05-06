崔永徽上書蔡英文 邀看《只有大海知道》蘭嶼世界首映

2018年05月06日 17:12 中時 潘鈺楨

崔永徽上書蔡英文，邀看蘭嶼世界首映。（海鵬提供）

國片《只有大海知道》導演崔永徽今天上書總統蔡英文，信中除邀請總統欣賞電影之外，更將蘭嶼當前面臨的問題，以及她拍攝該片的歷程，洋洋灑灑以3000多字、鉅細靡遺地讓總統蔡英文知道。

崔永徽代表蘭嶼「小飛魚文化展演隊」30多位師生上書小英總統，信中除邀請她欣賞電影之外，更希望她能重視蘭嶼現今面臨的問題「文化習俗受到破壞，家庭不再完整，孩童也連帶受累」。尤其小英總統多年前曾親赴蘭嶼，為核廢料問題向達悟族人致歉。崔永徽希望能以該片感人的祖孫親情打動小英總統，讓她了解蘭嶼人正處於文化流失、隔代教養的困境，而許多孩子對於自身文化感到陌生，也成了達悟族面臨的文化危機。

這部籌拍6年、被稱為「台灣史上最蘭嶼的電影」《只有大海知道》，片中「蘭嶼演員」堅持清一色由在地的達悟族人粉墨登場。特別的是，崔永徽借貸3000萬拍攝《只有大海知道》，原因竟是一起「丁字褲風波」，那是某次達悟族孩子拒穿丁字褲登台演出的事件，讓她意識到文化認同的重要性，因而決定拍攝該片。為回饋蘭嶼鄉親當初力挺拍攝，目前正在網路集資，盼能於6月8日在蘭嶼率先舉辦世界首映，並於6月15日全台上映。

《只有大海知道》是崔永徽的第一部劇情長片，劇情改編當時造成轟動的「顏子矞老師和小飛魚文化展演隊」真實故事，講述一位老師幫助達悟族孩子們，從原本排斥穿丁字褲、到後來認同自己文化的動人故事。片中真實呈現在蘭嶼這個小島上不同世代丶不同遭遇人們的真實生活與情感世界，並讓近代蘭嶼和文明世界相遇，思考它帶來的命運變數、衝突與失落。

她的努力及認真態度，獲得了鑽研原住民文化30多年的《搭錯車》名導虞戡平的極力讚賞。電影則在創作階段便獲新聞局優良劇本獎及文化部國產電影長片輔導金肯定，拍攝完成更風光入選去年金馬創投，並吸引金曲歌王陳建年為之打造優美動人的主題曲。

崔永徽是因為到蘭嶼旅行，從此愛上這個淳樸又充滿生命力的小島。當地的椰油國小第一次到台灣比賽時，孩子們因怕被嘲笑、發生了「拒穿丁字褲」的演出風波，讓她聽了既震撼又心疼。有次她在蘭嶼跨年晚會，看見孩子們不懼寒冷、身著丁字褲表演、臉上散發著驕傲自信的光芒時，當下感動得淚流滿面，於是決定即使借錢、也要拍攝《只有大海知道》，希望能將「以自我文化為榮耀」的想法傳達給大家。崔永徽除將為蘭嶼居民規畫一場「世界首映」，更特別邀請總統蔡英文參與，與蘭嶼椰油國小師生一同欣賞電影，深刻體會這座島嶼的美麗與哀愁。該片將於6月15日在台上映，

(中時 )