水雉進入繁殖期 親子體驗種菱角為水雉布置新家

2018年05月06日 17:32 中時 莊曜聰

水雉換上新羽後，進入繁殖期，台南官田水雉生態園區近期陸續在水池種菱角幫這些嬌客布置好新家，也有水雉已經築好巢穴，正準備要孵蛋，相當有趣。（莊曜聰攝）

水雉換上新羽後，進入繁殖期，台南官田水雉生態園區近期陸續在水池種菱角幫這些嬌客布置好新家，6日也開放親子報名種菱角體驗，順道做好生態教育。（莊曜聰攝）

水雉換上新羽後，進入繁殖期，台南官田水雉生態園區近期陸續在水池種菱角幫這些嬌客布置好新家，6日也開放親子報名種菱角體驗，順道做好生態教育。（莊曜聰攝）

台南官田復育水雉有成，根據最新的普查資料已經有1478隻，近期水雉進入繁殖期，水雉生態園區的水池也陸續種下菱角，要為水雉布置新家，6日開放親子報名體驗種菱角，為全台溼地而走的高市野鳥協會總幹事林昆海也到訪，他目睹水雉孵蛋景象，大讚其復育成績，若能擴大農民友善耕作範圍，將能永續經營成為良好範例。

有「凌波仙子」之稱的水雉換羽期已經結束，公鳥身上都換上斑斕炫目的新羽毛，也宣告繁殖期正式來到，占地15公頃的水雉生態園區共有11座大小不等的生態池，近期陸續開始種植菱角，就是要為這些嬌客營造良好的生存環境。

園區主任李文珍說，農民在一期稻作收割後才會種植菱角，且目前有缺水疑慮，或多或少影響農民栽種意願，但園區仍配合水雉繁殖期程進行環境營造工作，之前故障的深水井也已修復，水源暫無問題；今天下午也開放親子報名體驗種菱角並解說水雉生態，眾人穿上青蛙裝下水移栽菱角，玩得不亦樂乎。

林昆海日前單車環島踏查全台沿海溼地，並走訪澎湖等離島，現在正勘查內陸埤塘水圳型溼地，昨日正好來到官田水雉生態園區，他說嘉南地區有19處埤圳型溼地，多少牽涉到開發及維護問題，水雉園區從8年前開始保育，族群在周邊成長近50倍，可說是本土鳥種復育上很成功的案例。

林昆海認為，溼地問題需要各界合力解決，像埤圳型溼地就會面臨政府與民間開發問題，原有生態不容易維持，近其沿海地區又因為政府發展綠能，業者種電反而與溼地爭地，情況不甚樂觀。

(中時 )