教育部107年度閱讀績優評選 中市大放異彩獲18獎項

2018年05月06日 17:39 中時 陳世宗

教育部為鼓勵全國中小學重視學生閱讀知能，每年度辦理閱讀績優學校團體及個人評選，107年度評選於日前出爐，台中市共計獲18個獎項，包括5所閱讀磐石學校、7位閱讀推手個人組及6個閱讀推手團體組，獲獎率高達九成，成果豐碩。

教育局指出，該局為推廣閱讀教育，成立國民中小學閱讀工作小組，並設立行政支援、培訓課程、推廣教育、線上資源系統等四分組，從多元角度提供各學校豐沛資源，這些資源的投入也使各校閱讀推廣教育茁壯發展。此外，教育局成功爭取「前瞻計畫-社區共讀站」補助，共計58所高中職及國中小獲得經費，希望配合推行多年的「愛閱家庭計畫」，更有助於提升台中市學童家庭親子共讀風氣。

教育局表示，此次評選榮獲國小組磐石學校的外埔國小以以「S主題閱讀」、「T藝文閱讀」、「O同心閱讀」、「R素養閱讀」、「Y浸潤閱讀」為主軸，提出「花漾史朵瑞(STORY) 讀聚好品味」方案，創造閱讀的花漾世界，引領孩子品嘗閱讀故事

教育局長彭富源說，榮獲國中組磐石學校的安和國中，擁有5位曾獲閱讀推手獎教師，也是台中市第一所實施每週2節國英雙軌閱讀課的學校，安和國中校長許志瑋說，為打造最優質的閱讀條件，學校引進多方資源，包含校園隨處可見的書香鳥屋到百鴞創作牆，讓閱讀成為精緻的享受。

獲得績優閱讀推手團體的清水區大秀國小「真愛閱志工隊」，透過閱讀志工協助圖書管線上學習認證，辦理社區親子共讀，故事媽媽提供弱勢學童閱讀關懷，充分善用行政資源，發揮最大閱讀教育成效

榮獲個人閱讀推手的西苑高中國中部張祐慈老師，將閱讀推廣做為教職生涯使命，以數據分析推動閱讀步驟，提出「培養閱讀」、「學習閱讀」、「攜手閱讀」、「數位閱讀」四階段步驟，逐步擴大學校閱讀教育發展。

教育局強調，閱讀是學生學習的基本能力，也是一切學習活動的開始，除持續配合教育部補助推動閱讀相關政策外，也將持續發展具在地特色的閱讀教學及創意競賽，激發學童創意閱讀教學能量，讓每位學童達到「愛閱讀•享閱讀」目標。

(中時 )