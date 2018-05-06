日月潭金龍山頂火紅怪樹　遊客頻頻問

金龍山頂最近有棵喬木開花如火，經專家辨認，為原產澳洲的槭葉酒瓶樹。（沈揮勝攝）

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槭葉酒瓶樹的落花與枯葉。（沈揮勝攝）
槭葉酒瓶樹的落花與枯葉。（沈揮勝攝）
槭葉酒瓶樹的花序。（沈揮勝攝）
槭葉酒瓶樹的樹幹，看來不像酒瓶。（沈揮勝攝）
金龍山頂槭葉酒瓶樹，位置在第一亭的停車場邊。（沈揮勝攝）

名列「台灣攝影朝聖地」之首的魚池鄉日月潭金龍山峰頂，最近有棵喬木花序開得火紅，許多遊客不知樹名，拚命打電話到鄉公所詢問。鄉長陳錦倫5日透過生態界人士請教專家，6日確認它叫「槭葉酒瓶樹」，已決定盡快設置簡易解說牌，邀遊客一起認識此植物。

「真的，太多人問卻沒人答得出來，覺得有點糗。」陳錦倫說，5日傍晚又有鄉親問他，想說乾脆把它弄清楚也好，於是找對生態有概念的朋友幫忙，初步判斷是原產於澳洲的「槭葉酒瓶樹」。

但典型的槭葉酒瓶樹「葉形如其名」，應該長得像楓香或青楓，金龍山頂第一亭停車場邊這一棵，地上的落葉（目前枝條上只有花、沒有葉）卻全長得像香果或尤加利樹的葉片。

「這下可迷惑了！」陳錦倫透過友人，把照片網傳請專家辨識，台灣生態學會理事長楊國禎說，該植物的葉形變化很大，確定是槭葉酒瓶樹沒錯。

槭葉酒瓶樹又名澳洲火焰樹，原產地在澳洲北部及南威爾斯，1910年引進台灣，偶見庭園栽植。它屬於大喬木，但樹幹並不像酒瓶，有人猜想，或許與其花形如甕罈有關。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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