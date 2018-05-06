向彰化縣志工致敬 公益演唱會上千人參與氣氛熱烈

2018年05月06日 18:21 中時 吳敏菁

蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視與員榮醫療體系、彰化縣志願服務協會等主辦的「向彰化縣志工致敬」公益演唱會，6日在員林演藝廳，氣氛熱烈，上千名志工手持螢光棒，熱情滿滿。（吳敏菁攝）

員榮醫療體系總院長張克士指出，志工奉獻讓人感動，醫院重視全人醫療，不只治療疾病，更推廣全民健康，醫院也透過志工，把關懷觸角深入社會貧病弱勢。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷也到場，為志工獻上十二萬分敬意，指出志工默默地奉獻，讓社會更美好。（吳敏菁攝）

公益迴演唱，唐從聖擔綱主持，點燃全場的熱情。（吳敏菁攝）

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠表示公益演唱會有兩大主題，傳遞孝親，也向志工致敬。（吳敏菁攝）

公益迴演唱，黃品源演唱，帶動熱情。（吳敏菁攝）

公益迴演唱，陳隨意、謝宜君演唱，帶動氣氛。（吳敏菁攝）

公益迴演唱，台語偶像歌手董育君，帶動氣氛。（吳敏菁攝）

蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視與員榮醫療體系、彰化縣志願服務協會等主辦「向彰化縣志工致敬」公益演唱會，6日在員林演藝廳登場，8位知名歌手輪番為志工獻唱，上千名志工手持螢光棒，沉醉在歌聲裡，氣氛熱烈。

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠表示公益演唱會有兩大主題，傳遞孝親，也向志工致敬，志工是社會最重要的資產，台灣最美是人，最美的人就是志工，需要他時，總會適時出現，透過演唱會慰勞辛苦付出的志工，並傳遞「今天我顧人、明天人顧我」的社服概念，一起加入志工的行列。

員榮醫療體系總院長張克士指出，志工奉獻讓人感動，醫院重視全人醫療，不只治療疾病，更推廣全民健康，醫院也透過志工，把關懷觸角深入社會貧病弱勢，傳遞事事圓融、健康一生。

彰化縣長魏明谷也到場，為志工獻上十二萬分敬意，指出志工默默地奉獻，讓社會更美好，「有你們，真好！」，員林市長張錦昆也稱許志工是社會安定的力量。

蔡衍明愛心基金會等舉辦全台巡迴公益演唱會至今已75場次，超過8萬人參加，6日彰化巡迴公益演唱會是今年度第4場，模仿天王唐從聖擔綱主持，金鐘歌王黃品源、金曲最佳二重唱大百合、旺旺孝親傳唱歌手方順吉、台語天王陳隨意、台語天后謝宜君

、原住民偶像歌手高蕾雅、台語偶像歌手董育君等，帶來膾炙人口的22首經典老歌，全場沉醉在演唱會氣氛，充滿歡笑和滿滿地感動。

2018第五場活動，將於6/10日禮拜日下午二點，在新竹縣文化局竹北演藝廳舉辦，邀請多位知名資深歌手參加演出，由搞笑天王馬國畢擔綱主持，參加演出歌手有金曲歌后曾淑勤、金曲最佳二重唱南方二重唱、金牌製作人袁惟仁、台語天后林喬安、國語偶像歌手張涵雅、台語偶像歌手郭婷筠八位。歡迎新竹地區的民眾踴躍索票參加，一起為新竹縣志工加油。

(中時 )