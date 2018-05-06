中時晚間快報》《大政治大爆卦》 無色覺醒打破藍綠思維

《中時晚間快報》

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎《大政治大爆卦》 無色覺醒打破藍綠思維

2018年九合一選舉在即，藍綠兩黨提名人選一波波出爐，選戰如火如荼開打，全台恐將再次上演藍綠惡鬥，中天新聞招牌政論節目《大政治大爆卦》明（7日）起進行全新改版「無色覺醒 5/7隆重登場」，誓言中斷這種政治惡性循環，打破非藍即綠的慣性思維，呼籲「無色力量覺醒」，以真道理性、真愛台灣的無色立場來評論政治。

◎課審大會火爆登場 全教總嗆吳茂昆下台

「吳茂昆，不知廉恥」、「吳茂昆，德不配位」，教育部今天召開課審大會，全國教師工會總聯合會20多位教師到會場抗議，他們被擋在門外，但仍高喊口號要教育部長吳茂昆下台，最後並由代表全教總的3位課審委員將訴求送到吳茂昆手上。

◎ 蘇花改明開放大客車通行 2家客運有免費搭乘優惠

交通部公路總局今天宣布，蘇花改確定於明(7)日上午7時30分開放大客車通行，而蘇花改預計2020年1月25日前全線通車，將規劃台北-花蓮直達客運。另配合開放，大都會客運「121」蘇澳車站-東澳車站，或國光客運「122」蘇澳轉運站-南澳車站路線，2家客運業者，7日起至13日提供7天免費搭乘優惠。

◎ 前瞻釋憲案加大限縮 藍委：許宗力自打臉

國民黨聯合親民黨、無黨立委去年針對前瞻基礎建設計畫提出釋憲，大法官會議首創逐一清查立委有無出席表決，剔除未參與前瞻特別預算表決的立委高金素梅後以未達門檻為由，不處理該釋憲案。國民黨團書記長李彥秀今批評，司法院長許宗力過去當大法官時曾說過只須計算人數有無超過連署門檻，不過問投贊成票或反對票，如今司法院做出這樣的決議，是打臉過去的許宗力。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
旺旺中時APP
選辦擴大成立 謝立功：基隆不能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。