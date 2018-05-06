中時晚間快報》《大政治大爆卦》 無色覺醒打破藍綠思維

2018年05月06日 17:56 中時電子報 綜合報導

◎《大政治大爆卦》 無色覺醒打破藍綠思維

2018年九合一選舉在即，藍綠兩黨提名人選一波波出爐，選戰如火如荼開打，全台恐將再次上演藍綠惡鬥，中天新聞招牌政論節目《大政治大爆卦》明（7日）起進行全新改版「無色覺醒 5/7隆重登場」，誓言中斷這種政治惡性循環，打破非藍即綠的慣性思維，呼籲「無色力量覺醒」，以真道理性、真愛台灣的無色立場來評論政治。

◎課審大會火爆登場 全教總嗆吳茂昆下台

「吳茂昆，不知廉恥」、「吳茂昆，德不配位」，教育部今天召開課審大會，全國教師工會總聯合會20多位教師到會場抗議，他們被擋在門外，但仍高喊口號要教育部長吳茂昆下台，最後並由代表全教總的3位課審委員將訴求送到吳茂昆手上。

◎ 蘇花改明開放大客車通行 2家客運有免費搭乘優惠

交通部公路總局今天宣布，蘇花改確定於明(7)日上午7時30分開放大客車通行，而蘇花改預計2020年1月25日前全線通車，將規劃台北-花蓮直達客運。另配合開放，大都會客運「121」蘇澳車站-東澳車站，或國光客運「122」蘇澳轉運站-南澳車站路線，2家客運業者，7日起至13日提供7天免費搭乘優惠。

◎ 前瞻釋憲案加大限縮 藍委：許宗力自打臉

國民黨聯合親民黨、無黨立委去年針對前瞻基礎建設計畫提出釋憲，大法官會議首創逐一清查立委有無出席表決，剔除未參與前瞻特別預算表決的立委高金素梅後以未達門檻為由，不處理該釋憲案。國民黨團書記長李彥秀今批評，司法院長許宗力過去當大法官時曾說過只須計算人數有無超過連署門檻，不過問投贊成票或反對票，如今司法院做出這樣的決議，是打臉過去的許宗力。

(中時電子報)