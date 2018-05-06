慈濟浴佛大典 南非外籍生擊鼓祈福

慈濟大學公衛系三年級的林琪蘿來自南非，用最虔誠的心，祈願天下無災無難。（慈濟基金會提供）

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慈濟基金會在5月份起陸續在全球及台灣舉行2018年浴佛典禮，其中，在台灣參與人數最多的大台北地區浴佛大典，將在5月13日下午6時於中正紀念堂舉行，慈濟基金會今日也在該處辦理2018年浴佛總彩排。今年慈濟勤行鼓隊的成員包含南非外籍學生，跨越國度祈福。

慈濟基金會表示，5月是感恩的季節，慈濟基金會為慶祝「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一，5月13日母親節當天，預計於全球五大洲、18個國家，舉辦近500場浴佛典禮，全球將有逾25萬人、來自各種不同種族、不同宗教等十方大德同沐「佛恩、親恩、眾生恩」。

其中，台北中正紀念堂浴佛大典為全台最大場次，慈濟人將在民主大道上排列出「平安」與「吉祥」字樣以及祈福圖騰，象徵人人在菩提大道上精進佛法，也向各界傳遞祝福。而兩廳院藝文廣場則傳遞人人環保、清淨大地的概念，大型圖騰以「寸步鋪路護大地」字樣展現慈濟人持續守護地球環保的使命，也呼籲大眾珍惜資源、愛護環境。

慈濟基金會指出，「祈願平安吉祥」與「推動環保理念」，為2018年慈濟浴佛活動的主軸，因此在台北中正紀念堂萬人浴佛大典，將呈現由慈濟環保志工利用回收而來近7000支的寶特瓶手工製作獻供專用的環保蓮花及燈座、湯座之外，尚有由1900支寶特瓶組合而成的地球，呈現浴佛環保護大地的主題。

勤行鼓隊成員中，目前就讀慈濟大學公衛系三年級的林琪蘿來自南非，說得一口流利的中文，在台求學期間，經常跟隨慈濟人腳步參與關懷行動與賑災，今年0206花蓮強震她也跟著投入付出，這次浴佛她希望用最虔誠的心，祈願天下無災無難。

林琪蘿在小學就讀慈濟在南非援建的「慈濟第一小學」(Amancamakazana primary school)，2004年代表南非來台參加慈濟典禮，用中文感謝證嚴法師及全球慈濟人，並答應證嚴法師要好好讀書，將來到台灣來讀書，成績亮眼的她，在中學還得到慈濟獎助學金，並到南非台商的工廠學中文，2013年終於如願來到台灣慈濟大學讀書。

(中時 )

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