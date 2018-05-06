統測停電延後作答20分鐘 2300考生受影響

2018年05月06日 18:23 中時 林志成

今年四技二專統測及二技統測今天結束，但下午桃園八德地區停電，區域內新興高中56間試場的2300位四技二專統測考生在沒有冷氣、沒有電燈的狀況下應考，試務單位依規定延長20分鐘作答時間，此外沒有其他補救措施。

今年四技二專統測有11萬6138人、二技有8424人報考，今天考試結束，四技二專統測總缺考率約為5.69％、二技總缺考率約為5.14％，分別較去年降低約0.5個百分點。考生違規事件，以「攜帶手機入場」為最多，四技二專統測約為279件，占總報考人數0.24％；二技統測約為11件，占總報考人數0.13％。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，今天下午四技二專統測考專業科目時，桃園八德地區台電的變電箱發生事故，整個區域停電，在新興高中的2300位考生在沒有冷氣及電燈的情況下作答。

林尚平說，今天下午專業科目考試時間原訂下午1時30分考到3時10分，但在2時08分時發生停電，考生仍繼續考試，試務單位依照標準作業程序延長考試時間20分鐘，3時30分整個考試結束，但到3時35分電力才恢復正常。

林尚平說，根據試務規則，停電多久就延長多久，但延長作答時間至多20分鐘。今天下午新興高中考場停電時間超過1小時，但依規定最多只能延長作答20分鐘，此外，並沒有其他補救措施。

技專校院入學測驗中心說，四技二專統測及二技統測各科選擇題答案明（7）日下午5公布，5月24日寄發成績單，考生可於當天下午3時起，連結測驗中心網站（www.tcte.edu.tw）點選「網路查分系統」進行成績查詢。

技專校院入學測驗中心提醒，考生取得測驗成績後，仍須再報名參加各招生入學管道以取得分發資格。測驗中心所提供的成績僅為各考科的「原始分數」及「原始級分」，對於各科測驗成績的加權運用，錄取標準及名額等，均由各入學管道自行決定。

(中時 )