禮讓北市長時機 他爆：民進黨在等柯P說「這句話」

台北市長柯文哲。（本報系資料照片）

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中時電子報

民進黨雖展開台北市長人選的提名作業，但仍有變數，最後到底會不會禮讓柯文哲，頗受關注。資深媒體人陳嘉爵直指，真正的關鍵只有一個，就是「柯P到底選不選2020年的總統」，這答案還要得由柯P親自回答。

陳嘉爵表示，柯P對是否直攻2020總統大位，始終不願鬆口，因此成為民進黨潛在的敵人。因一旦禮讓柯，他又連任的話，相對也就養大了這位潛在的對手。尤其柯的聲望目前仍相當高，若一旦連任將勢不可擋。

陳嘉爵在nownews名家論壇撰文指出，民進黨若想在北市長這一戰，提前讓柯P出局、又要阻絕丁守中，唯一的方法，就是民進黨提出黨內最強的人選，一次將柯P、國民黨丁守中全都殲滅。這是「決戰境外」的思維，不但符合「讓國民黨再倒一次的」戰術運用，也完全契合2020蔡英文連任的戰略方針。

陳嘉爵點出，但若柯P願公開表態，2018若當選台北市長一定會做好、做滿，這也就形同柯放棄了角逐2020總統大位，那麼北市長這一戰就可以禮讓。反之，柯若不鬆口，民進黨將被迫自提人選與柯P決戰，一旦形成藍綠對決的局面，柯P被排擠到第3名，恐真的會直接出局。加上民進黨本來就不曾掌握北市，不自推人選一定沒有；但若自推了人選，賴清德、姚文智、呂秀蓮至少還有一搏的機會，甚至可以維持住基層的組織動員能量。

(中時電子報)

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