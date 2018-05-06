夯團EXO隊長SUHO 居然患臉盲症？

(LTV龍華電視提供)

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時報周刊
溫博鈞
(LTV龍華電視提供)

身為EXO的隊長兼發言擔當SUHO，在面對大小舞台、不同國家的歌迷，皆應對得宜，沒想到隱藏了六年秘密，忽然無預警爆發出來，連隊友都是看新聞才知道，私下的SUHO居然目中無人?原來是SUHO在新戲《多金社長小資女》飾演患有臉盲的社長，讓愛麗們（EXO粉絲名）虛驚一場。

韓版的《多金社長小資女》改編自2012年同名的日本甜蜜喜劇，是100%事前製作的電視劇，SUHO在戲中飾演IT企業NEXTIN的CEO「李裕燦」，是一名外貌和實力兼具的「天才IT企業家」，因為過去發生的事故而患有面孔識別障礙症(俗稱臉盲症)，但他卻只記得女主角（夏沇秀 飾）的面孔，一段奇妙的際遇，兩人展開一段治癒搞笑羅曼史。

這是SUHO第一次擔任電視劇的男主角，近期透過網路劇、電影、舞台劇慢慢累積演技，成為貨真價實的「演技豆」。SUHO和夏沇秀的高顏質，光看劇照就能感受到兩人之間的粉紅泡泡，尤其在預告中的這段話「美國有史帝夫賈伯斯的話，韓國就是李裕燦。」

龍華偶像台(MOD 353台)將於‪6月2日‬起，每周六晚間‪九點半‬播出，請不要錯過由EXO SUHO、夏沇秀、金叡園、吳昶錫、FTISLAND的成員李在真共同演出《多金社長小資女》，期待此劇的粉絲們一定要鎖定中華電信MOD龍華電視全台電視首播。

(時報周刊)

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